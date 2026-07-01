Medicamentos para influenza, asma y alergias: Revisa cuáles tienen hasta 80% de descuento con la Ley Cenabast

Con la llegada del invierno y el aumento de las enfermedades respiratorias, la Ley Cenabast mantiene disponible una serie de medicamentos con precios regulados para tratar patologías como la influenza, el asma y las alergias estacionales.

En total, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) reforzó el stock de 32 medicamentos de uso frecuente durante esta época del año, los que pueden adquirirse en farmacias adheridas con descuentos que, según la institución, superan en promedio el 80% respecto de los precios de las grandes cadenas farmacéuticas.

La Ley Cenabast establece un precio máximo de venta para los medicamentos incorporados al programa, con el objetivo de reducir el gasto de bolsillo de las personas. El beneficio está disponible para cualquier persona que compre en farmacias independientes identificadas con el sello oficial, además de los locales de Salcobrand que forman parte de la red.

Actualmente, la iniciativa contempla más de 1.614 farmacias adheridas en todo el país y una canasta de más de 425 medicamentos para distintas patologías.

¿Qué medicamentos tienen descuento con la Ley Cenabast?

Entre los 32 medicamentos reforzados para la temporada invernal se encuentran tratamientos para la influenza, el asma y las alergias respiratorias. El listado también incluye antibióticos de uso frecuente, como la amoxicilina y el ciprofloxacino, además de analgésicos como el paracetamol y el ibuprofeno, todos con precios regulados:

¿Cómo encontrar la farmacia adherida más cercana?