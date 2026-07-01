Experta en Derecho Canónico por sanción a “lefebvrianos”: “Es una herida en la comunión” de la Iglesia Católica

La abogada y doctora en Derecho Canónico, Ana María Celis, abordó este miércoles la excomunión de la congregación ultratradicionalista Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) —más conocida como los “lefebvrianos”— por la ordenación de cuatro obispos sin la autorización del papa León XIV, quien con esto enfrentará su primera crisis tras asumir como autoridad de la Iglesia Católica.

En conversación con Hoy es Noticia, la experta señaló que este tema “toca una de las cuestiones más complejas de la Iglesia, que es una herida en la comunión, y con un Papa que además tiene como lema de su pontificado (…) la unidad de la Iglesia; por lo tanto, tiene que haber sido muy complejo”.

Asimismo, enfatizó que el Vaticano intentó detener el acto con meses de anticipación: “Cuando avisaron en febrero que iba a haber esta ordenación, en el fondo de inmediato se puso en acto el decirles ‘Por favor, desistan'”.

La congregación de los “lefebvrianos” fue fundada en 1970 por el arzobispo Marcel Lefebvre, quien rechazó varios postulados del Concilio Vaticano II. Este no es el primer episodio polémico de la agrupación, ya que en 1988 Juan Pablo II excomulgó a su fundador y a cuatro obispos ordenados sin autorización papal, según consignó EFE.

Pese a que la excomunión fue levantada en 2009, la congregación se ha mantenido distanciándose de la Iglesia católica a lo largo de los años. “Se le levantó y después se lo volvieron a poner (…) Pero este es porque están cometiendo un delito canónico“, precisó la abogada al respecto.

También explicó que la razón detrás de por qué el hecho causó tanto revuelo es que “a diferencia de otras comunidades cristianas que son todas distintas y con su autonomía, nosotros tenemos un principio de unidad. Y ese principio de unidad lo respetamos en Pedro”.

“No perdemos ninguna oveja, porque también hay una cuestión como de que es misión de la iglesia este llamado a ser uno, si en realidad es un escándalo que no estemos todos los cristianos unidos”, añadió.

#HoyEsNoticiaCNN | Ana María Celis, abogada y doctorada en Derecho Canónico, por polémica entre el Papa Leon XIV y Fraternidad de San Pío X: “Es un escándalo que no estemos todos los cristianos unidos”@matiburgos

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