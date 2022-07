En medio de especulaciones por la inflación, la guerra entre Rusia y Ucrania, y las consecuencias de la pandemia del COVID-19, el dólar alcanzó por primera vez en la historia los $1.000 el recién pasado 6 de junio.

¿Qué significa esto para la economía chilena? El académico y economista Joseph Ramos conversó con CNN Chile y explicó que “en los últimos 30 días, el cobre perdió un dólar. Una de las causas importantes y fundamentales del alza del dólar es que en Chile, al recibir menos precio por el cobre, hay menos dólares en el mercado y eso hace subir el precio. Ese es uno de los factores que está incidiendo, junto a la política monetaria del Banco Central de Estados Unidos”.

—¿Debe intervenir el Banco Central de Chile?

—El Banco Central se reserva el derecho de intervenir, en este caso vendiendo dólares como lo está ejecutando Hacienda. El problema es que debe ser sólo cuando el alza del dólar no obedece a causa fundamentales. Desgraciadamente, la caída en el precio del cobre es una causa relevante que está incidiendo, y tratar de contrarrestar esa tendencia es como escupir contra el viento.

Lee también: Marcel por alza del dólar: “Factores que hicieron a Chile vulnerable frente al tipo de cambio, hoy día ya no están”

En ese sentido, el economista manifestó que “la interpretación que hay es que la economía mundial se está enfriando y eso hace que haya menos demanda por cobre y eso incide en el precio. Si se va a mantener en esos niveles o no, honestamente no lo sé. Pero en la medida en que el precio del cobre se mantenga en niveles bajos, no es de sorprender el alza del dólar“.

Asimismo, sostuvo que el factor que podría hacer que el dólar siga subiendo podría ser “un alza de parte de la tasa de interés del Banco Central de Estados Unidos“.

Por otro lado, respecto al escenario político de Chile, Ramos indicó que “hay analistas que estiman que al menos 10% del valor del dólar ($100) se debe a la incertidumbre generada por la Constitución, incluso por la Reforma Tributaria del presidente Boric, pero eso ya estaba; no explica el alza del último mes. Si uno sigue las encuestas, la posibilidad de Rechazo parece posible o más segura y los mercados verían eso como algo que tranquilizaría, entonces no creo que el alza del dólar se deba a incertidumbres respecto a la Convención y su propuesta de nueva Constitución, eso ya era conocido”.