En medio de la preocupación por el alza del dólar, divisa estadounidense que durante este miércoles alcanzó los $1.000, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, realizó un llamado a la tranquilidad.

“Hay que estar tranquilos en cuanto a que factores que en el pasado hicieron a Chile especialmente vulnerable frente al tipo de cambio, hoy día ya no están, no tenemos descalces cambiarios en las empresas ni en el sistema financiero que pudieran generar un impacto”, aseguró el secretario de Estado.

En la misma línea, añadió que “tenemos que estar preocupados sobre el impacto que el aumento del dólar tenga sobre los precios domésticos, ese es el foco de nuestra preocupación”.

Lee también: El euro cae a mínimos de 20 años frente al dólar y se acerca a la paridad

🔴 Ministro de Hacienda, Mario Marcel, por alza del dólar: "Hay que estar tranquilos, ya que los factores que en el pasado hicieron a Chile especialmente vulnerable frente al tipo de cambio hoy día ya no están". 📡 En vivo: https://t.co/Esutw9sM8x #CNNTARDE pic.twitter.com/NLi457I7KZ — CNN Chile (@CNNChile) July 6, 2022

“Al Gobierno le toca preocuparse de amortiguar o compensar los efectos que esto puede tener sobre los sectores de menores recursos. No habrá un impacto dinero porque, afortunadamente, Chile no es una economía dolarizada, pero sí ocurre de manera indirecta a través de algunos precios en particular y de la inflación general”, comentó el ministro Marcel.

En ese sentido, sostuvo que se podrían ver impactos inmediatos en “productos importados, más aún aquellos que tienen un flujo de compra que es muy regular y, por lo tanto, la evolución del tipo de cambio se incorpora rápidamente”.