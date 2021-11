Luego de que la Democracia Cristiana (DC) oficializó su respaldo a la candidatura presidencial de Gabriel Boric, el diputado falangista Iván Flores comentó que “ya les diremos al PC que tiene que ponerse un poco el bozal”.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario de oposición afirmó que “no podemos permitir, y esto no lo decimos políticamente, no es por votos, es por convicción de que Chile no puede permitirse un gobierno de ultraderecha”. Esto, haciendo referencia al candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

“Por lo tanto, perdida nuestra campaña con Yasna Provoste, no me demoré un par de minutos, y esto no es acomodo ni mucho menos, jamás estaré en esa posición, esto es sencillamente claridad política de lo que tenemos que hacer quienes estamos por mandato en la centroizquierda y por convicción en la centroizquierda de no salir a apoyar a un candidato de la ultraderecha”, agregó.

Flores indicó que “lo que dijeron dos o tres (personeros de la DC) ayer, esto de que no voy a votar ni por Kast ni por Boric, eso es abrirle el camino a Kast. Yo creo que en este momento, ni chicha ni limonada no puede estar dentro de la casa de la Democracia Cristiana. Tenemos que tomar posturas y eso es donde está más cerca nuestro domicilio político”.

“Ya le diremos al Partido Comunista que se tiene que empezar a frenar un poco, a ponerse un poco de bozal”, añadió.

Ante esto, la periodista Fresia Soltof le preguntó a Flores cómo se liman las asperezas con el Partido Comunista (PC) y las críticas que le hizo Yasna Provoste a Boric durante la campaña presidencial por estar ligado en un conglomerado con dicho partido.

“Eso tiene dos escenarios distintos: uno es el escenario electoral para no solamente evitar que salga Kast, yo diría que ese no es el argumento principal, es cómo promover un gobierno de centroizquierda y Gabriel lo entendió, y yo espero que Gabriel controle, domine, lidere el nuevo gobierno. De verdad, él como persona y con un buen equipo que va a tener que ser bastante más amplio que el Frente Amplio y que el Partido Comunista”, respondió el diputado.

“Yo diría que lo entiende perfectamente y su carta lo refleja. Esto se construye con todos y, por lo tanto, el Partido Comunista, que uno de repente -este es un comentario personal- empieza a dudar si de verdad quiere el triunfo de Boric, porque capaz que no les convenga. No lo sé, yo no quiero agredirlo (al PC)”, agregó.

Finalmente, se le consultó al parlamentario si hace referencia al PC en sí o al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. “Bueno, yo creo que uno de los partidos más disciplinados es el Partido Comunista”, contestó.