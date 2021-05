La secretaria general de la UDI, la diputada María José Hoffmann, respondió a las crítica que han surgido desde Chile Vamos por la posibilidad de que el gremialismo deje fuera a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en las primarias del 18 de julio.

La decisión será tomada por el consejo general del partido, que no estuvo de acuerdo con llevar dos candidaturas. Matthei ha adelantado que la dejarán fuera para privilegiar al jefe comunal de Las Condes, Joaquín Lavín, quien está mejor posicionado en las encuestas.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Hoffmann aseguró que para la UDI “ha sido un honor que Evelyn haya estado compitiendo durante todos estos meses” y que “aquí no hay ninguna decisión personal”, sino “un respeto a nuestra institucionalidad y a un proceso que es democrático y participativo”.

“Nadie va a bajar a nadie, aquí había un proceso muy conocido por todos”, afirmó, argumentando que llevar a dos candidatos generaría una dificultad para el partido.

Uno de los cuestionamientos llegó desde el senador de Evópol Felipe Kast, quien afirmó que excluir a Matthei sería una “mala noticia” para Chile Vamos, ya que “Evelyn es un aporte no sólo porque tiene importante respaldo ciudadano, sino también porque es capaz de defender ideas sin usar la calculadora electoral”.

Palabras que a Hoffmann le parecieron inaceptables: “me parece que nuestros socios tienen que cuidar más sus palabras, me parece una intromisión inaceptable. Cuando RN nombra a Mario Desbordes en vez de a Ossandón, o el mismo Evópoli nombra a Ignacio Briones en vez de Undurraga, que uno podría decir legítimamente que a lo mejor a Francisco Undurraga le va harto mejor; creo que no corresponde que nosotros estemos opinando y no lo hicimos”.

En el mismo tono se refirió a la carta firmada por un grupo de mujeres de Chile Vamos en la que acusan que no les parece adecuado “dejar a la única mujer del sector fuera de la carrera”. “¿Por qué no dieron esa pelea al interior de sus propios partidos?”, preguntó la secretaria general de la UDI.

“Me parece curioso que vengan a opinar, porque además es con cierto interés, porque obviamente que a nuestros socios les conviene que nosotros vayamos lo más divididos posible”, agregó.