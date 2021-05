La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió al presente de la carrera presidencial en Chile Vamos, específicamente en la UDI y las palabras de su par de Las Condes, Joaquín Lavín, quien declaró que “se está abusando del argumento de género”.

En entrevista con CHV Noticias, la precandidata presidencial argumentó que “no estoy transformando esto en algo de género, lo único que digo es que nuestro sector no puede ignorar que hay un tremendo desafío y exigencia de la mujeres para que nos tomen en cuenta, no nos cierren el espacio”.

Sin embargo, sinceró que cree que “probablemente me van a dejar fuera, vamos a ver”.

Lee también: Boric por recolección de firmas: “Cuando vemos a la diputada Jiles tratando de burlarse, más energía nos da”

“Estoy pidiendo que estas cosas las decida la ciudadanía, cada vez más la gente pide participación, no confía en lo que pasa internamente en los partidos, ¿por qué no escuchamos eso?”, sostuvo la jefa comunal.

En la misma línea, declaró que “tenemos que empezar a tener menos cocina y más preguntarle a la gente, escucharla, así como las mujeres nos cansamos, la ciudadanía también se ha ido cansando“.