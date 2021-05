A pocos días de las elecciones en las que se elegirán gobernadores regionales, convencionales constituyentes, alcaldes y concejales, la candidata al sillón municipal por Providencia, Verónica Pardo, fustigó a Evelyn Matthei por presentarse a los comicios del domingo a pesar de ser una opción presidencial en la UDI.

En entrevista con Radio Cooperativa, Pardo reconoció que tiene una desventaja por ser “menos conocida” en la comuna. En este punto, aclaró que “¿Quién no es menos conocida que una alcaldesa, que por ser candidata presidencial, sale todos los días en todos los medios, y que negándose a debatir me ha impedido que la gente me conozca como debiera conocerme?”, expresó la única candidata de la oposición.

“No es posible tener una candidata vaya a la elección sin decir cuáles son sus verdaderas intenciones. Eso se ha castigado en la calle, la gente me lo ha dicho, porque con Providencia no se juega“, continuó.

En las primarias comunales llevadas a cabo en diciembre del 2020, la dirigente vecinal obtuvo el 41,7% de los votos, casi el doble que Pablo Jaeger, quien era el candidato de la Democracia Cristiana.

En este marco, Pardo describió la gestión de Matthei en Providencia como “una gestión que se ha publicitado bastante. Por ejemplo, Joaquín Lavín que es de su mismo partido y que no es de mi gusto en general, creo que ha hecho en Las Condes infinitamente más que en Providencia. Y me pregunto, si tenemos la misma cantidad de recursos, por qué no hemos podido hacer lo mismo”, comentó este lunes la candidata en entrevista con CNN Chile.

Las elecciones se llevarán a cabo este 15 y 16 de mayo donde las personas solamente pueden asistir una vez a sufragar.