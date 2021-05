Verónica Pardo (IND) es candidata a la alcaldía de Providencia y compite directamente con la actual jefa comunal Evelyn Matthei (UDI). Los resultados de ambas campañas se darán a conocer tras las jornadas de este 15 y 16 de mayo, donde la comuna deberá elegir a su próxima líder por los siguientes cuatro años.

Matthei declinó conversar con CNN Chile, sin embargo, Pardo accedió a una entrevista en Hoy Es Noticia donde reveló además que “jamás” ha podido tener un debate con la alcaldesa. “No me sorprende, porque en realidad no ha tenido diálogo con las organizaciones sociales”, indicó.

“A mí me ha negado (un debate) y lo ha dicho claramente, ‘en mi estrategia no está el debate'”, aseguró Pardo.

Detalló además que “cuando partimos la campaña, fui al municipio con la intención genuina de ofrecerle un fair play. Somos dos candidatas, somos dos mujeres, creía que podíamos hacer realmente una campaña diferente de cara a la ciudadanía”, pero “todavía no tengo respuesta”.

Elección del 15 y 16 de mayo

Pardo destacó que mediante su candidatura independiente “lo que yo represento es la voz de la ciudadanía. Yo gané unas primarias ciudadanas, salgo de una asamblea, soy ingeniero comercial de profesión y toda mi vida he estado en proyectos de liderazgo, y hoy día ofrezco ese liderazgo para el servicio de la comuna”.

“No solo son partidos políticos son los que me apoyan, son los independientes y son los cabildos de asambleas donde yo aparezco”, afirmó.

Por otro lado, enfatizó que “en dos meses de campaña hemos cuadruplicado el nivel de conocimiento y la intención de voto” al interior de la comuna, lo que se ve respaldado por el triunfo del Apruebo en Providencia “con un 64% y con 60 mil votos. 35 mil votos más que en general van a votar para un proceso de alcaldía, y aquí la derecha ha hecho cree que puede ganar”.

“Hay una ciudadanía independiente que quiere ser protagonista y parte de un cambio”, dijo Pardo. “Creo que la ciudadanía tiene claro que no necesitamos una política hecha de la misma manera que se ha hecho hasta ahora. Necesitamos una política hecha desde y con la escucha de las y los ciudadanos“.

Gestión de Matthei

Pardo se refirió a la intención de la jefa comunal de enfrentar unas primarias para definir su candidatura presidencial. Al respecto, manifestó que “agradezco que ella haya hecho esa declaración pública. Puede ser legal, pero no es honesto. Necesitábamos claridad de qué es lo que quería ella respecto de su elección”, y por su decisión, “en la calle mucha gente la ha castigado”.

“Con Providencia no se juega”, destacó Pardo, aseverando que “los ciudadanos y ciudadanas ya castigaron una forma de hacer política que no da cara a la ciudadanía, que no transparenta los temas”.

“Las ambiciones de cada uno están bien, pero no usándolas como trampolín para otro cargo”, agregó.

Por otro lado, indicó Matthei ha realizado “una gestión que se ha publicitado bastante. Por ejemplo, Joaquín Lavín que es de su mismo partido y que no es de mi gusto en general, creo que ha hecho en Las Condes infinitamente más que en Providencia. Y me pregunto, si tenemos la misma cantidad de recursos, porqué no hemos podido hacer lo mismo“.

“Porqué tenemos que tener una Providencia separada en dos”, manifestó. “No es difícil hacer una buena gestión en una comuna que tiene tantos recursos como Providencia”.

“Creo que podemos dar infinitamente más en temas culturales, en temas medioambientales, para las personas mayores, en temas educaciones y en participación. Los vecinos se han sentido ninguneados”, concluyó Pardo.