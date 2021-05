La candidata a la reelección por el municipio de Providencia, Evelyn Matthei, confirmó su intención de participar en la primaria de Chile Vamos para definir al candidato o candidata presidencial del sector, sumándose así a Mario Desbordes (RN), Ignacio Briones (Evópoli), Sebastián Sichel (IND) y su compañero de partido, Joaquín Lavín (UDI).

Matthei dijo que no puede negar que “he conversado con mucha gente y que les he transmitido que tengo las fuerzas y las ganas de ir a la primaria de Chile Vamos”.

La decisión fue celebrada por personeros de la UDI, como el senador Iván Moreira, quien sostuvo que “para enfrentar a Pamela Jiles o a Jadue necesitamos llevar como candidato presidencial a quien tenga la mayor opción de ganar en la segunda vuelta”.

Lee también: “Nos permite llegar a más personas”: Las reacciones por la decisión de Matthei de participar en primarias de Chile Vamos

Sin embargo, Verónica Pardo, la postulante independiente que se enfrentará a Matthei en las elecciones del 15 y 16 de mayo, criticó la “actitud doble” de la ex ministra y parlamentaria.

“Matthei se va a las presidenciales, por fin da la cara y cuenta su verdadera intención. Lo que le interesa no es Providencia, lo que le interesa no es la alcaldía, no es que la ciudadanía esté mejor, no es escuchar a vecinos y vecinas, lo que le interesa es su carrera presidencial“, expresó en un video publicado en sus redes sociales.

En ese sentido, Pardo sostuvo que “está claro con la encuesta CEP por qué Matthei ha ido bajando, porque su forma de hacer política es la forma antigua, vieja, que esconde la cara hacia la ciudadanía y es eso lo que en octubre, luego del plebiscito, dijimos con claridad en Providencia: no queremos más de la misma manera”.