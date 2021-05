La alcaldesa Evelyn Matthei reiteró este jueves que está segura que el Consejo General de la UDI, que se realiza este lunes 17 de mayo tras las elecciones de este fin de semana, la dejará fuera de la carrera presidencial.

La jefa comunal de Providencia sostuvo, en medio de una actividad con la candidata y ex ministra Pauline Kantor, que “está absolutamente claro que me van a dejar fuera el día lunes”.

“Es mejor transparentar esto, me van a dejar fuera, que es distinto a que yo me esté bajando“, declaró la candidata a la reelección por el municipio.

En la misma línea argumentó que “¿para qué seguir con una farsa, cierto? Si está clara la decisión y es mucho mejor que la ciudadanía lo sepa y yo estoy tranquila”.

Junto con destacar que “hemos hecho un trabajo super serio”, agregó que “yo no me he bajado, sigo insistiendo en que lejos la mejor alternativa es llevar todos los candidatos posibles, los cinco” a la primaria de Chile Vamos.

Estas declaraciones reiteran lo que ha dicho Matthei durante los últimos días. El domingo, en entrevista con CHV Noticias, la alcaldesa también sostuvo que intuía que el órgano de la UDI se iba a decantar por presentar solo a Joaquín Lavín como abanderado presidencial del gremialismo.