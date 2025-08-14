“Ha sido difícil”: Nicole Urra solicita apoyo económico y patrocinadores para llegar al Mundial de Tokio

En conversación con CNN Deportes, Urra explicó que dejó su hogar y su trabajo para mudarse a Santiago y entrenar a tiempo completo para lograr los mejores resultados posibles.

Nicole Urra, atleta chilena del Team Chile, se prepara para enfrentar el maratón del Mundial de Atletismo 2025 en Tokio, que se disputará entre el 13 y 21 de septiembre. La deportista, quien clasificó por ranking, destacó que su participación en la cita mundialista es fruto de años de esfuerzo, disciplina y sacrificios personales.

En conversación con CNN Deportes, Urra explicó que dejó su hogar y su trabajo para mudarse a Santiago y entrenar a tiempo completo junto a su equipo Cronos.

“Hoy respiro atletismo todos los días. Ha sido difícil, pero estoy feliz de poder dedicarme al 100% a esto”, señaló. La maratonista subrayó que, aunque aún no cuenta con patrocinadores, su clasificación demuestra que es posible llegar lejos con compromiso y perseverancia.

La atleta chilena se proyecta con optimismo a Tokio, esperando lograr un buen desempeño y consolidar su camino en el atletismo internacional.

Además, resaltó la importancia de los apoyos del equipo y su familia para sobrellevar los retos económicos y logísticos que implica competir a nivel élite. “Aunque no tengo sponsor, clasificar al Mundial confirma que se puede llegar lejos con esfuerzo y dedicación”, recalcó.