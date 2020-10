Finalmente no se alcanzó un acuerdo en toda la oposición para realizar primarias municipales y de gobernadores y las colectividades se dividieron en distintos pactos para las próximas elecciones.

En conversación con CNN Chile, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, aseguró que la situación ocurrió “en definitiva porque algunos partidos no estaban dispuestos a competir democráticamente y de manera transparente en primarias en las 16 regiones y querían blindajes”.

“Lamentamos mucho este resultado, yo creo que la oposición no ha estado a la altura del desafío de lo que demanda la gente de los partidos de centro izquierda, los muchos independientes que se identifican con la oposición, eso yo lo lamento, pero nosotros hicimos el mayor esfuerzo“.

“Estoy hablando de los seis partidos que finalmente terminando inscribiendo un pacto, desde la DC, Ciudadanos, pasando por los partidos de la Convergencia Progresista, incluyendo al PRO de modo que hicimos lo que era responsable, inscribir un pacto y vamos a competir”, detalló.

Muñoz reiteró que “el Frente Amplio y el PC llegaron con una propuesta de blindaje en varias regiones y eso es la realidad, y el FA además expresó que ellos no podían ir a ningún acuerdo unitario si no iban con el PC y sus aliados de la denominada UPC, y de lo contrario no había acuerdo”.

“Ese fue un obstáculo formidable para llegar a acuerdo puesto que nosotros queríamos primarias en todas las regiones y sin blindajes”, aseveró.

“Yo quiero disculparme ante la ciudadanía, el mundo progresista y la izquierda porque efectivamente yo creo que los partidos de la oposición no estuvimos a la altura de lo que se requería y esto de alguna manera es un test de lo que se vendrá después”, dijo.

En ese sentido, el ex ministro apuntó a un eventual triunfo del Apruebo en el plebiscito y la posterior elección de los constituyentes y aseguró que “sería muy negativo que se reproduzca algo similar”.

Por último, aseguró sobre lo sucedido que “esta fue una negociación pura y simplemente por el poder, aquí no hubo negociación de ideas, así que cuando algunos han planteado que era necesario ponerse de acuerdo en ideas, por favor, esas mismas ideas no estuvieron en ningún momento presentes”.