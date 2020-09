Con el vencimiento del plazo encima, finalmente los partidos políticos de oposición no llegaron a acuerdo para avanzar en primarias para las municipales.

El conflicto fue analizado en Hoy Es Noticia por los líderes de oposición Natalia Castillo, diputada de Revolución Democrática, y Fuad Chahin, presidente de la Democracia Cristiana.

“Ninguna de las dirigencias de los partidos de centro izquierda estuvo a la altura para poder cuajar un acuerdo de primarias legales de toda la oposición en las gobernaciones regionales y municipalidades. Hubo una incapacidad de ponerse de acuerdo, pero creo que no está todo perdido“, comentó la parlamentaria frenteamplista.

“Estamos ante un papelón y una gran decepción. Le envié una carta incluso a Revolución Democrática, el partido de Natalia Castillo, en febrero invitándolos a pactar primarias abiertas sin ningún tipo de condiciones ni vetos, en todo el país. Lo hicimos con todos los partidos que estuvieron en el acuerdo del 15 de noviembre. No tuvimos respuesta”, señaló por su parte el líder demócrata cristiano.

Se cae el acuerdo

La piedra en el zapato para que la coalición de izquierda y la de centro izquierda se unieran habría sido el Partido Comunista. Según Chahin, no aceptaron que el PC pusiera restricciones a algunas regiones para competir.

“De qué tipo de primarias estamos hablando si se pide blindaje“, señaló el presidente de la DC.

“Con Fuad tenemos un problema de equilibrio de las informaciones, porque yo no estuve presente en las negociaciones”, dijo por su parte Castillo, señalando que independiente de las condiciones que habrían puesto otros partidos, “acá lo relevante es que no hubo la capacidad de hacer que la oposición se coordinara en algo tan simple como una primaria”.

Además, señaló que esto “no se puede repetir para la Constituyente”, en relación a la eventual convención que se generará de ganar la opción Apruebo en el plebiscito, y que “si no hay unidad la derecha arrasa”.

Despliegue de posiciones

Ahora, el panorama quedaría abierto a cómo cada bloque se desenvuelva de cara a las elecciones de gobernador y alcalde, con primarias dentro del Frente Amplio o de Convergencia Progresista.

Con todo, los partidos podrían llegar a acuerdos posteriores que permitan, por ejemplo, sumar apoyo a candidatos de otra coalición en una segunda vuelta. Sin embargo, para Chahin “el problema es de confianza”.

“Hoy, mientras se estaba en la mesa haciendo el último esfuerzo de acuerdo, estaban paralelamente el Frente Amplio en el Servel, sin avisar, inscribiendo sus propias primarias. Eso debilita las confianzas”, aseguró el presidente de la DC.

En ese sentido, Chahin recalcó que este caso podría repercutir en cómo la ciudadanía percibe la capacidad de gobierno que hoy tienen los partidos de centro izquierda.

Por su parte, la parlamentaria aseguró que efectivamente son varias oposiciones, pero que esto debiera fortalecer la propuesta política y no ser un problema. “Nacimos como coalición en un espíritu muy crítico con lo que habían sido los gobiernos de la ex Concertación y Nueva Mayoría, pero eso no significa que hacia el futuro no podamos encontrar puntos comunes“, señaló Castillo.

“El llamado que hago es a las dirigencias de los partidos que inicien un profundo proceso de reflexión también, porque aquí ha habido un problema de conducción“, afirmó la diputada.

