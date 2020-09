La comuna de Puente Alto lleva más de cinco meses en cuarentena, lo que ha provocado reclamos del alcalde, quien asegura que la medida ya no es efectiva y está pidiendo permisos especiales para los trabajadores.

En conversación con CHV Noticias, Germán Codina confirmó que la comuna tiene 639 casos activos, de acuerdo al último informe epidemiológico, pero añadió que “es necesario aclarar que esa es la cifra absoluta y Puente Alto es la comuna más poblada del país”.

“Si usted mira la cifra de incidencia, es menor a 100; si mira la positividad, es un 8,4%. Si mira el R, ha estado estancado en un promedio en una red 0, ha estado negativo y en algunos días sube levemente. La trazabilidad, sobre el 88%”, detalló.

De este modo, la autoridad afirmó que “los índices son positivos, son índices que muestran un gran avance, un control de la situación. Recordemos que habíamos llegado casi a 3 mil casos, pero claramente necesitamos seguir avanzando”.

“Cuando yo digo esto, no quiero que los vecinos crean que tienen chipe libre salir a las calles. Lo que estamos buscando es construir junto al ministro de Salud una alternativa para que al menos, si la autoridad sanitaria no va a desconfinar a Puente Alto completo, nos entregue la posibilidad de que los trabajadores sí puedan tener facilidades para retornar a sus fuentes laborales y que no siga aumentando la cesantía”, dijo.

Codina expresó que “yo soy partidario de que se desconfine la comuna completa” y pidió “que no se revictimice a Puente Alto”.

Lo anterior porque indicó que las cifras de contagio responden a razones estructurales y variables de comportamiento, y entre las primeras mencionó el cierre de residencias sanitarias y la disminución en agosto pasado de los recursos para trazabilidad en un 50%.

En esa línea, afirmó que “se le trata de echar la culpa a la gente por su comportamiento de si hay pandemia o no, o de si crecen las cifras o no. En Puente Alto la gran mayoría de la gente ha hecho un tremendo esfuerzo. Lo que pasa es que entre el hacinamiento, vulnerabilidad, te llegan tarde los bonos, el Registro Social de Hogares se transformó en un portazo para mucha gente”.

Finalmente, expresó que “no revictimicemos a las sectores más vulnerables, porque los están recastigando por las condiciones de vulnerabilidad que, además, han hecho que justamente la pandemia se instale con más fuerza y se ensañe en esos sectores”.