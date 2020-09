Con más de 640 mil habitantes, Puente Alto es la comuna con mayor número de habitantes del país y, hoy por hoy, es también la que registra una de las cuarentenas más extensas de Chile, superando los 150 días de confinamiento. Y si bien por un momento pareció que la situación cambiaría, todo parece indicar que la comuna podría mantenerse en la fase 1 del plan “Paso a Paso” y pasar el 18 de septiembre aún en confinamiento.

Según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsal) publicado este 9 de septiembre, Puente Alto registra 639 contagios activos, convirtiéndose en la segunda comuna del país con más casos activos -siendo superada solo por Punta Arenas-. Así la comuna rompía la tendencia a la baja, requisito primordial para avanzar de fase según los parámetros del plan “Paso a Paso” del Minsal que exige al menos una disminución de casos durante tres semanas consecutivas para que una comuna avance a otra etapa.

Lee también: Informe Epidemiológico: Región de Magallanes tiene la tasa decesos activos más alta

En el municipio hay sorpresa, ya que de acuerdo al informe epidemiológico del 4 de septiembre, en el que anotaron 551 casos activos, señalan que 230 de los reportados no figuran en sus registros. “Habíamos logrado todos los parámetros que el Minsal había establecido para salir de la cuarentena”, lamentó el alcalde Germán Codina este lunes en entrevista con radio Universo. Pero más allá de ese factor, hay otro que preocupa a los especialistas.

Al 2 de septiembre, la comuna registraba un 67% de trazabilidad, menos del 80% que pide el Ministerio de Salud para avanzar de fase. “Con esos niveles de trazabilidad y con muchos casos activos como los que tiene, no habría razón sanitaria para salir del confinamiento”, dice la doctora Tania Herrera, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales (UDP).

Lee también: En la Región Metropolitana es sólo un 60%: ¿Cómo funcionará la trazabilidad?

Y con cinco meses de confinamiento a cuestas, hay voces que plantean que la cuarentena no estaría siendo efectiva ante los bajos índices de trazabilidad, especialmente en una comuna tan grande como Puente Alto. “Lo más importante no es la cuarentena sino detectar los casos y sus contactos para aislarlos. Mientras eso no sea efectivo, la idea de la cuarentena no va a funcionar”, advierte la bioestadística y académica de la Universidad de Talca, Gloria Icaza.

La situación es más compleja cuando se piensa en los altos niveles de hacinamiento que registra la comuna. Se entiende por hacinamiento cuando se supera las 2,4 personas por habitación en una vivienda. “El confinamiento afecta mucho más a comunas como Puente Alto donde es más difícil de realizar por las características sociales y económicas de las personas y puede complejizarse más el mantenerse en confinamiento”, explica la doctora Herrera.

Lee también: Hacinamiento y COVID-19: Hogares de Vitacura tienen en promedio 18 m2 más x integrante que los de Puente Alto

En el balance realizado por el Ministerio de Salud este miércoles, Puente Alto nuevamente no figuró entre las comunas que avanzaron en el plan “Paso a Paso”. Desde la municipalidad, indicaron que el alcalde Germán Codina se reunirá esta jornada con el ministro de Salud, Enrique Paris, para proponer una fase intermedia entre los pasos 1 y 2 del plan, es decir, que sea aplicable a su comuna y permitir que ésta salga de la cuarentena, pero sin entrar a una etapa de transición aún.

Una idea que la académica de la UDP respalda pues considera necesario aplicar criterios no solo sanitarios en el caso de aquellas comunas más vulnerables donde la trazabilidad es difícil de lograr.

“Hay comunas que requieren un manejo especial, diferenciado respecto a solo indicadores sanitarios parejos, porque sino la cancha está dispareja entre las comunas del país”, señala.

La doctora Herrera propone acciones distintas en este tipo de comunas, además de una inyección de recursos diferenciados que permita a sus servicios de salud cumplir con las metas de trazabilidad, esenciales para contener la expansión del virus.