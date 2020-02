Labores logísticas de prevención y también de seguridad a cargo sólo de mujeres. Esa fue la determinación que tomaron las autoridades para enfrentar las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo.

“Carabineros tiene muchas mujeres entre sus filas, y qué mejor que el día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, donde se ve todos los avances que hemos logrado las mujeres, sea resguardado por las mismas mujeres carabineras“, dijo la general de Carabineros, Berta Robles, quien estará a cargo de la coordinación de las fuerzas policiales en la Región Metropolitana.

En conversación con Hoy Es Noticia de CNN Chile, Robles dijo que, más allá de la dimensión simbólica de la acción, “toda mujer carabinero está preparada tanto en derechos humanos, en control de orden público, en materia de prevención, en materia de acompañamiento, así que no es nada especial. Estamos en condiciones de cumplir todas las misiones que se nos entreguen para el día de la marcha“.

“Qué bonito va a ser que todas las mujeres carabineras conmemoremos ese día trabajando en lo que nos formamos desde un principio”, agregó.

Sobre las expectativas para la manifestación, comentó que espera que la convocatoria sea como en las ocasiones anteriores: masiva, pero pacífica y familiar.

Derechos Humanos

La general también hizo una autocrítica desde la institución y dijo que “sabemos que estamos siendo muy cuestionados por la ciudadanía, que hay gente que no confía en nosotros, que hay que gente que se siente reprimida por la sola presencia de Carabineros“.

“La preparación de Carabineros siempre ha sido enfocada en el respeto absoluto de los derechos humanos. Estamos muy claros que hay personal que no ha cumplido esos lineamientos, que es esencial para la función de ser carabineros. La persona que no tenga conciencia del respeto absoluto de los derechos humanos, no debe estar en Carabineros, y para allá es donde estamos trabajando hoy en día”, sostuvo.