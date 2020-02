Organizaciones feministas rechazaron la invitación del Gobierno para coordinar las medidas de seguridad de cara a la manifestación del 8 de marzo.

Este miércoles, las agrupaciones convocantes a la marcha del 8M se reunieron en las puertas del Ministerio de la Mujer para expresar su rechazo a la cita, manifestando que fue una “invitación tardía” hecha a través de un correo electrónico y acusando una política represiva y criminalización de la protesta social por parte del Gobierno.

La vocera de la Coordinadora Feminista 8M, Javiera Manzi, dijo que el Gobierno “ha llegado muy tarde” y que “es un gobierno que le declaró la guerra a los pueblos. Queremos decirle que no nos sentimos acompañadas y que no vamos a permitir que sean ellos los que hoy día propongan los términos de la paz, porque hemos sido nosotras como feministas las que estamos visibilizando la violencia que enfrentamos todos los días, particularmente de los agentes del Estado”.

Además, reiteró que “el intendente Felipe Guevara está denunciado por agresión a mujeres. No vamos a ser nosotras las que nos pongamos a negociar con un agresor y no vamos a permitir que él establezca las condiciones que autoricen o no nuestra manifestación. Nosotras nos manifestamos libres”.

La reunión de coordinación se realizó finalmente entre la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, la subsecretaria del Ministerio de la Mujer, Carolina Cuevas, y la general de Carabineros Berta Robles.

Desde el Gobierno lamentaron la ausencia de estas agrupaciones, quienes ya definieron de forma autónoma el recorrido de la manifestación: las marchas territoriales llegarán desde distintos puntos para unirse a la caravana en Plaza Italia, la que partirá a las 12:00 horas con destino a Los Héroes.

“Es fundamental construir paz”, manifestó Martorell, y agregó que “hoy día existió una invitación a dialogar, a coordinar el 8M de manera tal que todas nos podamos sentir convocadas y podamos realizar las actividades que estimemos convenientes de manera segura, resguardando nuestro derecho a manifestarnos, y también resguardando las garantías de quienes viven en las zonas aledañas o quienes quieren circular cuando ocurre la manifestación”.

“Lamentamos profundamente que no haya existido esa posibilidad de diálogo porque hoy día Chile necesita construir paz“, añadió.