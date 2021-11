El senador de la Democracia Cristiana (DC) Francisco Huenchumilla adelantó que votará a favor de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por el caso del proyecto minero Dominga.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario de oposición dijo haber “llegado al convencimiento de que hay un problema al más alto nivel de un quebrantamiento del principio de probidad que establece al artículo octavo de la Constitución”.

“Creo que no es posible hablar aquí de prescripción, porque la prescripción se refiere a delito y a acciones civiles o de cualquier otra naturaleza. Hay un plazo más bien que sería de caducidad conforme a los seis meses después del primer mandato del presidente, pero hay un hecho sustancial, que es la condición que hay en el contrato que ha permanecido en el tiempo y que se volvió a revivir una vez que el presidente vuelve a ser jefe de Estado”, agregó.

“Entonces, por ahí va -sin entrar en demasiadas lucubraciones jurídicas- respecto de cuál es la argumentación que yo tengo para haberme formado la convicción”, sentenció.

Tras ser consultado sobre si el anuncio de su definición lo inhabilita como jurado para pronunciarse en el proceso que comenzará este martes a las 9:00 horas, Huenchumilla respondió que “la acusación salió de la Cámara de Diputados y están todos los elementos de juicio disponible”.

“Yo estudié la acusación cuando fue presentada en la Cámara de Diputados y después estudié la defensa que hizo el abogado del presidente y, por lo tanto, yo tengo una convicción formada respecto de todo lo que se planteó en la Cámara de Diputados”, continuó.

De este modo, añadió el senador, “es difícil que en el Senado cambien sustancialmente los argumentos de los acusadores y de la defensa, por lo tanto, el mérito del proceso -si lo llamáramos así- ya está encima de la mesa, está en nuestro escritorio. Yo me adelanté y lo estudié detenidamente y, por lo tanto, me he formado un juicio”.

“Por lo tanto, no existe ninguna norma reglamentaria ni legal que a mí me impida estudiar, una vez que sale de la Cámara, cuáles son los términos sobre lo cual yo deba pronunciarme”, concluyó.