El presidente de la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno (Ferochi), Víctor Catán, se refirió al proyecto de ley que anunció la diputada de Revolución Democrática (RD) Catalina Pérez para darle la facultad a los municipios para que puedan restringir la práctica en sus comunas.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, comenzó precisando que “no conozco el proyecto de ley, porque no ha ingresado al Congreso. Solamente es un anuncio que hizo la señora diputada Catalina Pérez junto a la presidenta de Animal Libre, Daniela Miranda, por lo tanto, no conozco el proyecto en sí”.

“Pero quiero hacer referencia a que hace tiempo a la fecha vemos gente radicalizada o que busca cambiar, entre otras cosas, nuestra bandera, nuestro himno nacional, el nombre del país. Posiblemente mañana otros querrán cambiar nuestro baile nacional, la cueca. En definitiva, gente que busca eliminar nuestra identidad y nuestra cultura”, agregó.

Bajo ese punto, Catán dijo que “nosotros como huasos, como chilenos, que nos sentimos defensores del arraigo de la Patria, de nuestra identidad, no estamos dispuestos a eso y lo vamos a defender en las instancias que corresponde con el respeto que corresponde”.

Leer también: Pérez y proyecto que permite prohibir el rodeo: “No es menos patriótico el que no está de acuerdo con esta práctica”

“Nosotros queremos mucho a nuestros animales”

Tras ser consultado sobre el motivo que impulsa y argumenta la parlamentaria para presentar el proyecto, el presidente de la federación dijo que Pérez, “parte desde un inicio bastante errado, porque el rodeo no tiene maltrato”. “El rodeo, por el contrario, sanciona duramente el maltrato, incluso, cuando se produjese, con la expulsión de aquel socio que lo ejerciera. Así que yo creo que parte de una premisa bastante errada”, añadió.

“El deporte del rodeo es una tradición que viene desde la colonia, tiene roce, tiene fuerza lógicamente, pero es lo que sucede en el campo, es lo que sucede cotidianamente en el campo. Yo, por ejemplo, le podría decir a la diputada Pérez que hoy estoy bastante triste porque en la mañana recibí una llamada de un amigo, donde perros le mataron dos potrillitos al lado de su casa. Perros que son abandonados”, continuó.

“La vara mágica de que son ellos los protectores de los animales no es tal, nosotros queremos mucho a nuestros animales. El querer ser ellos los únicos que dicen defender los animales no es cierto, nosotros queremos, cuidamos nuestros animales. Nos desvelamos, nos desvivimos por ellos”, aseguró.

Catán también manifestó que “la diputada tiene una postura bastante radicalizada. Nosotros conocemos el rodeo en su interior, lo conocemos, lo vivimos día a día. Las atajadas tienen una estructura acolchada, cualquier golpe que pueda recibir el novillo fuera de ese lugar es sancionado, los novillos tienen un chequeo previo”.

El presidente de la Ferochi también dijo que, como entidad, “trabajamos muy fuertemente en los últimos años en un manual de protección animal, donde trabajaron veterinarios de la Universidad Austral, abogados, sociólogos, tenemos una serie de herramientas, hemos estado preocupados y atendiendo la temática”.

Finalmente, al ser consultado si cuando dice que no hay daño en el animal durante el certamen, se refiere a que no hay sufrimiento en la vaca cuando los jinetes que están montados a caballo la rodean y hacen la atajada, Catán respondió: “yo sí, lo planteo así abiertamente”.