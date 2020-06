Ante el nuevo cambio de gabinete en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el senador de Evópoli, Felipe Kast, afirmó que “me gustó la llegada de Claudio Alvarado, pero no me gustó la salida de Sebastián Sichel”.

Según el senador,”el director técnico del equipo es el presidente, pero no me gustó ver a algunos partidos políticos que querían a militantes de ellos en la mesa de negociación”.

Esto, porque según distintas acusaciones de la UDI y Evópoli, Renovación Nacional (RN) pidió la salida de Sichel para dar el cupo a Cristián Monckeberg. Mario Desbordes, presidente de RN, negó este hecho.

“Lo único que no me gusta es cuando públicamente existen declaraciones de partidos políticos diciendo que quieren a sus militantes en la mesa. Los ministros están en su cargo por sus méritos personales y a mí no me gusta cuando uno pautea por la prensa al presidente diciendo que quiere a un militante propio en la mesa”, declaró Kast.

El senador explicó que se genera un “precedente complejo” cuando el ministro que sale es independiente, sin militancia política: “Eso no ayuda a generar la libertad que tiene que tener el presidente de poder nombrar a quien estime conveniente independiente de su militancia”.

Por lo demás, especificó que la llegada de Claudio Alvarado será un gran aporte en el Poder Legislativo, porque “es probablemente el político más respetado en el Congreso, transversalmente”.

En tanto, respecto al límite de la reelección en cargos públicos, el senador de Evópoli cree que “ojalá se pueda implementar en forma íntegra para todos, el espíritu de la ley es ese y no veo una razón de fondo para que no se le aplique a todas las autoridades”.

Asimismo, Kast ratificó que espera una implementación expedita de la ley, porque “ley pareja es lo correcto”.