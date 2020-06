Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional (RN), se refirió este jueves al cambio de gabinete realizado por el presidente Sebastián Piñera, en el que realizó enroques en las carteras de Desarrollo Social, Vivienda y la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y presentó un rostro nuevo: Claudio Alvarado (UDI), quien asumió en Segpres por Felipe Ward (UDI), quien pasa a Vivienda.

Al respecto, el timonel del partido oficialista comentó en CNN Chile que “no nos sentimos ganadores, no pedimos al presidente cambio de gabinete jamás en esta oportunidad. Públicamente había dicho que ojalá Cristián Monckeberg (RN) como ministro de Vivienda pudiera haber colaborado en el acuerdo social”.

“Para mí es una sorpresa del cambio a Desarrollo Social, es una decisión presidencial que respeto y no discuto, tengo la mejor relación con Sebastián Sichel y en mi opinión lo estaba haciendo bastante bien, pero el presidente decidió este cambio”, indicó en relación del ahora ex ministro que pasó a la presidencia de BancoEstado.

También aseguró que “Cristián Monckeberg es un buen aporte tanto en comité político como al trabajo que va enfrentar el gobierno en estos meses“, ya que ahora pasó ser el titular de Desarrollo Social.

En tanto que de Claudio Alvarado, Desbordes sostuvo que “debe ser en nuestro sector la persona que más conoce el trabajo de la Sepgres, pero por lejos, fue subsecretario durante los cuatro años del primer gobierno del presidente Piñera”.

En la misma línea, destacó que el ex diputado entre 1994 y 2010 “tiene mucha capacidad para negociar y va ser un aporte“. “Una buena negociación con vocación de llegar a acuerdo en estos momento es más urgente que nunca”, destacó.

Lo anterior, en relación al trabajo de los ministros que se incorporan a la Mesa Social COVID-19, la que dijo “se ve reforzada“.

Condonación al CAE

Junto a esto, también abordó la negativa que sufrió por parte del Ejecutivo, específicamente de Hacienda, a la propuesta de realizar una condonación de deudas del CAE como parte del acuerdo nacional que se trabaja en La Moneda.

“Lo del ministro Briones está completamente superado, no hay ninguna pelea con él. Me llevo bien con Ignacio”, aseguró Desbordes.

Por otro lado, sobre la posible ayuda a Latam, advirtió que “hay que tener cuidado con la generosidad a las grandes empresas versus las pymes, que creo requieren y, como gesto, siempre deberían tener muchos más recursos de los que dispongamos para una empresa grande”.

Consultado por si la realización del plebiscito por una nueva Constitución, a realizarse el 25 de octubre, se pone en riesgo por la pandemia, indicó que “a estas alturas no, hay que verlo a fines del mes de julio, pero hay que ser responsables. Si la crisis sanitaria no lo permite, hay que, eventualmente, no hacerlo“.