A comienzos de octubre, una investigación reveló que la familia del presidente Sebastián Piñera y la del empresario Carlos Délano cerraron un acuerdo de compraventa del proyecto minero Dominga en las Islas Vírgenes Británicas.

Esta operación constaba de un contrato que establecía un pago en tres cuotas. El último pago dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, lo cual dependía directamente del Gobierno.

Este domingo, el ex fiscal Manuel Guerra, encargado de investigar el caso Exalmar en 2017, que involucraba al mandatario e incluyó un capítulo sobre Dominga, reconoció que conocía el acuerdo previo. Sin embargo, aseguró que ahí no se mencionaba dónde se firmaría la compraventa.

De esta entrevista se deprende, según el ex fiscal José Antonio Villalobos, que Guerra no abrió una nueva arista porque probablemente “no ameritaba según los antecedentes que él mantenía en ese minuto“. “Por otro lado, también da cuenta de un antecedente nuevo que coincide con la Fiscalía Nacional”.

“La información sobre la suscripción del documento en las Islas Vírgenes Británicas no había sido tenida a la vista por Guerra (…) En esto coincide con la fiscalía para abrir una arista nueva que implica una investigación por delitos que no fueron estudiados en esa oportunidad”, añadió.

Villalobos sostuvo que la investigación de Guerra se habría ceñido solo a lo indicado en la querella. “Esto parece un error, ya que la querella interpuesta es una noticia para que el Ministerio Público investigue y, si van surgiendo nuevos antecedentes, (…) ir en las direcciones de las distintas aristas”

“Haberse seguido exclusivamente a la interposición de la querella, es decir, a los hechos contenidos en la querella, parece un error, ya que finalmente hoy día nos encontramos con una arista que, por lo menos, estuvo inicialmente visualizada en aquella oportunidad”, agregó.

Nueva denuncia contra el presidente Piñera

Este fin de semana, el Centro de Investigación Periodística (Ciper) dio a conocer un nuevo caso en el que estaría vinculada la familia del presidente Piñera. Se trata del Proyecto Imán, unas mineras de hierro y escandio ubicadas al suroeste de Vallenar.

La investigación señala que, en el año 2010, Imán fue vendido por US$ 13 millones a un fondo de inversión que involucra al FIP (Fondo de Inversión Privado) Mediterráneo, en el que participaba la familia Piñera Morel y Carlos Délano.

Al respecto, el ex fiscal Villalobos afirmó que “cuando uno quiere avanzar en una investigación en la fiscalía, lo importante es lo que se denomina la agrupación de investigaciones, ya que eso finalmente fortalece el proceso en contra de una persona en particular”.

“Aquí ya hay querellas interpuestas en contra el presidente y si hay un hecho nuevo, que da cuenta de otro posible ilícito, lo que se debiera hacer es agrupar estas investigaciones (…) que pueden estar en cierta medida conectadas y permitir ir en búsqueda de evidencias que pueden servir a ambas”, concluyó.