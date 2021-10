El pasado 3 de octubre, salieron a la luz los denominados Pandora Papers, que revelaron la millonaria compraventa del proyecto minero Dominga, que sellaron las familias del presidente Sebastián Piñera y Carlos Délano en las Islas Vírgenes Británicas.

De acuerdo con lo publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), las partes firmaron un contrato que pactaba tres cuotas. La última, con la condición de que no hubiesen obstáculos en la instalación de la mina y su puerto.

Este domingo, el ex fiscal Manuel Guerra, quien estuvo a cargo de la investigación del caso en el año 2017 aseguró en entrevista con El Mercurio que “para nosotros no fue tema, esa es la verdad. No podría decir que yo visualicé un eventual cohecho o soborno. Eso lo ha hecho la Fiscalía Nacional”.

Guerra confirmó que mientras se encontraba al mando del caso conoció el acuerdo previo, pero que ahí no se mencionaba que la firma de la compraventa se realizaría en las Islas Vírgenes Britanicas. “Lo que se investiga hoy es distinto”, afirmó.

En ese contexto, el ex persecutor aseguró que “jamás he protegido a Piñera ni en esta, ni en ninguna causa”.

Asimismo, se mostró a favor de la investigación de oficio que abrió la Fiscalía en contra del mandatario. “Es adecuada, se ajusta a derecho y no cabe duda de que el análisis que hizo la Unidad Especializada Anticorrupción fue exhaustivo”.

En la misma línea, el ex fiscal detalló que “mi decisión para pedir el sobreseimiento se fundó en que no tenía ningún elemento que diera cuenta de la intervención de Piñera”.

Recordemos que el mandatario fue sobreseído luego de una petición de la defensa y del mismo Guerra, en el marco del caso Exalmar. En ese momento se acusó al presidente de pedir el traslado del proyecto minero Barrancones para beneficiar el de Dominga.

En cuanto a esto, aseveró que “indagamos negociación incompatible (…) declararon personas que participaron de la administración de los negocios del presidente Piñera y se estableció que él la dejó en 2009. Las intervenciones las manejaba Nicolas Noguera, de su confianza, con el apoyo de un comité de directores”.