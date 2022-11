El Gobierno presentó el miércoles la reforma previsional, cuyo objetivo principal es aumentar el monto de las jubilaciones de los actuales y futuros pensionados. En conversación con CNN Chile, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dijo que su impresión “es que mucha gente va a dejar de cotizar“.

“Todavía no conocemos los detalles, los vamos a conocer la próxima semana, cuando ingresen el proyecto. Muchas veces, el detalle en cómo está redactado uno puede encontrar si hay un mayor cuidado o debilidades en torno a una idea”, sostuvo la alcaldesa.

En esa línea, aseveró que “lo que no veo muy plausible es que los trabajadores y legisladores acepten que el 6% extra de cotización no sea de propiedad del trabajador. Eso es muy difícil porque existe una idea de mucha injusticia”.

“El tema del 6% va a ser el mayor problema; si ese 6% va a subsidiar a todos, mi impresión es que mucha gente va a dejar de cotizar“, reiteró.

En la misma línea, añadió que “la solidaridad se hace con impuestos, no con cotizaciones. Los impuestos los pagamos todos y los que más ganan, más pagan. Las cotizaciones las pagan sólo quienes tienen un contrato de trabajo. Las personas más ricas, en general, no tienen un contrato de trabajo, porque sus ingresos vienen de acciones y negocios. Los que tienen contratos de trabajo son la clase media y no parece razonable que ellos subsidien a personas, para esto están los impuestos”.

En cuanto a la administración de los fondos a través de la Administradora de Pensiones Autónomas (APA), Matthei cree que “los entes gubernamentales no se han caracterizado por ser eficientes, pero son cosas que se pueden discutir”.

Remodelación de Plaza Italia: “Hay un problema de salud mental”

Esta semana comenzaron las obras de remodelación de la Plaza Baquedano y sus alrededores. La alcaldesa Matthei aseguró que “es importante, porque tanta gente pasa por ahí y la verdad es que se ve horroroso”.

La jefa comunal indicó que “hemos visto que hay un problema de salud mental, un problema de cansancio de los chilenos que tiene que ver con el estallido, con el encierro por el COVID-19 y toda la división que hubo respecto de la Convención y lo que estamos tratando de hacer es dar un poco de paz, belleza y alegría, porque los chilenos estamos muy alterados“.

Respecto a la remodelación de Plaza Italia, la alcaldesa detalló que “vamos a sacar el plinto, la base donde estaba el monumento, porque eso congrega mucha animosidad. Esto se va a demorar, ya está el permiso por la Comisión de Monumentos Nacionales, sin embargo, sacarlo es todo un tema. Tenemos que buscar un escultor, hay elementos que hay que preservar, y va a demorar mucho tiempo”.

Aun así, recalcó que “no tenemos cómo asegurar que no lo destruyan nuevamente, es básicamente un llamado a la ciudadanía a cuidarnos entre nosotros y cuidar nuestras cosas”.

“Uno ve en otros países, en Perú, por ejemplo, hay protestas grandes y a veces violentas, pero la gente no rompe sus monumentos, no rompe sus patrimonios. Lo mismo ocurre en Argentina“, ejemplificó.

En ese punto, manifestó: “Ojalá que podamos hacer las protestas que se quieran hacer, pero sin vandalismo, porque eso no es protesta; es delincuencia (…) la violencia con la delincuencia y la gente quiere vivir tranquila en un país ordenado y bonito”.