Millonaria disputa de Metro con contratista de la tuneladora de Línea 7: Empresa china cuestiona cobro de garantías por US$ 69 millones

TBM y Túnel SpA, sociedad ligada a la firma china CRCC, y Metro iniciaron un arbitraje cruzado ante el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM), luego de que la estatal cancelara anticipadamente el contrato del Tramo 1 de la Línea 7 e hiciera efectivas boletas de garantía por cerca de US$ 69 millones.

Según lo informado por Diario Financiero, la contratista rechaza la medida y exige indemnizaciones por perjuicios, mientras que la empresa pública justificó la decisión acusando “incumplimientos graves y reiterados de sus obligaciones contractuales” y paralizaciones en las obras.

El litigio responde al acuerdo firmado en 2022 por unos US$ 239 millones, que contemplaba perforar 6,6 kilómetros de túneles mediante una máquina tuneladora.

Tras el quiebre, la estatal reasignó los trabajos pendientes a las constructoras OSSA y Ferrovial bajo el método tradicional de excavación.

Hasta el día de hoy, Metro no ha modificado el calendario de apertura de la Línea 7, el que está programado para realizarse a fines del año 2028.