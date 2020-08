Pese a que Carabineros desistió de bautizar la Academia de Ciencias Policiales con el nombre de Rodolfo Stange, ex miembro de la Junta Militar entre el ’85 y el ’90, Estela Ortiz, viuda de José Manuel Parada -víctima del caso Degollados-, presentó un recurso de protección en contra de la institución.

“Valoro que hay tomado esta decisión, pero a la vez si uno lee la declaración, (Mario Rozas) no pide disculpas, no asume la responsabilidad política. (…) Sin embargo, he estado solicitando públicamente que él me reciba, quiero verlo a los ojos, que a la cara me diga por qué tomó esta decisión, que hay detrás. Es demasiado grave”, señaló Ortiz.

A ello, agregó: “He esperado 35 años que Carabineros asuma su responsabilidad no sólo los crímenes de José Manuel, sino en los cientos de crímenes que cometió durante esos 17 años“.

En ese sentido, Ortiz plantea que la institución policial no ha cambiado desde sus acciones durante el periodo de la dictadura cívico-militar, algo que atribuye al “manto de impunidad y encubrimiento que ha habido todo este tiempo”.

Lee también: JVR por academia en honor a Rodolfo Stange: “Hay una estatua de Allende frente a La Moneda y eso no llama la atención”

“No basta hacer un curso de derechos humanos, hay que llegar al fondo: por qué se asumió esa política, de qué dependió, por qué ellos se hicieron parte, por qué hay una grabación del general Stange pidiéndoles que oculten, que tomen todas las medidas para que no se conozca la participación de Carabineros en la participación del asesinato de José Manuel, Manuel (Guerrero) y Santiago (Nattino)”, aseguró.

La viuda de Parada se enteró de la decisión del general director de Carabineros, Mario Rozas, una vez que esta ya se había hecho noticia, luego que una amiga la llamara y le informara. “Para mí fue un golpe durísimo, pero ahí descubrí que mucha gente estaba reaccionando. Esto demuestra que a pesar de todo este país todavía tiene memoria“, agregó.

Finalmente, indicó que lamentaba las críticas que parlamentarios del oficialismo habían hecho tras conocerse la decisión de Rozas, incluso llegando a calificar como “un berrinche de la izquierda” los cuestionamientos.

“Es una lástima que haya gente que aún crea que eso no es así. Personalmente, voy a seguir aportando lo que pueda para que nunca más tengamos que vivir esta situación. (…) Parte de mis impuestos fueron para pagar a los asesinos de José Manuel. Eso es terrorismo de Estado”, concluyó.