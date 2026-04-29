Dólar salta casi $20 y se ubica por sobre los $900 impulsado por decisión de la FED de mantener las tasas de interés

Casi $20 saltó este miércoles el dólar luego de que el Sistema de Reserva Federal (FED) de Estados Unidos informara que se mantuvieron las tasas de interés en un rango de 3,5% a 3,75%.

Esta decisión de la FED, que se espera sea la última de Jerome Powell como presidente antes de que finalice su periodo el 15 de mayo, marca una tercera reunión consecutiva sin cambios ante la incertidumbre por el desarrollo del conflicto en Medio Oriente.

Al cierre de la jornada, la divisa norteamericana superó la barrera de los $900 y se ubicó $907,5 el tipo de cambio, lo que representa una subida de $18 luego de haber iniciado la sesión en $895.

Ante esta fuerte alza, el analista de Mercados de Capitaria, Diego Montalbetti, señaló: “El USD/CLP cotiza en torno a los $907, tras registrar un fuerte impulso alcista durante la jornada, en un contexto marcado por la recuperación del dólar a nivel global y la caída del cobre. El Dollar Index repunta hacia los 98.800 puntos, mientras que el cobre corrige con fuerza hasta los US$5,86 por libra en COMEX, presionando al peso chileno”.

“En Estados Unidos, los inventarios de petróleo de la AIE sorprendieron con una fuerte caída de -6,234 millones de barriles, muy por debajo de lo esperado, lo que refuerza tensiones en el mercado energético. Más tarde, la Reserva Federal decidió mantener la tasa en el rango 3,5%–3,75%, en línea con las expectativas”, agregó.

“El tipo de cambio continúa altamente sensible a la combinación de dólar global, cobre y expectativas de tasas, en un entorno aún dominado por la incertidumbre macroeconómica”, cerró.

Por su parte, el senior account manager de XTB, Sebastián Castellanos, explicó que el fortalecimiento del dólar se debió a la decisión de la FED de mantener las tasas de interés y afirmó: “El Banco Central mantuvo la tasa en 4,5%, advirtiendo mayores riesgos inflacionarios externos, factor que limita una caída más profunda del dólar local”.

“Si la FED mantiene un tono restrictivo y el dólar global supera resistencias, el tipo de cambio podría buscar $912-$918 en los próximos días, por otro lado si el comunicado resulta menos agresivo y el cobre conserva fortaleza, el dólar en Chile podría retroceder hacia $900-$895”, concluyó.

Esta alza vuelve a ubicar al dólar por encima de los $900 luego de haberlos perdido el 8 de abril cuando finalizó la jornada en torno a los $897.