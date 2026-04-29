Fracasa la negociación del salario mínimo en Chile: La CUT pide un alza del 18,3% y el Gobierno ofrece un 4%

(EFE) – La mesa de diálogo entre el Ministerio del Trabajo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) concluyó la noche del martes sin un punto de encuentro.

La central sindical, la mayor del país, reclama elevar el ingreso mínimo mensual de 539.000a539.000a637.000, un incremento que equivale al 18,3% y que, según su diagnóstico, busca recomponer la capacidad de compra golpeada por el tarifazo de los combustibles que aplicó el Gobierno en marzo, en plena escalada bélica en Oriente Medio.

El ministro Tomás Rau detalló este miércoles que “el Gobierno propuso un reajuste basado en la inflación que va a ocurrir este año 2026, que está en torno a un 4%, pero la postura de la CUT fue bastante mayor, con un 18,3%, y no pudimos acercar posturas”.

Ante la falta de consenso, Rau anunció que el Ejecutivo ingresará en los próximos días un proyecto de ley con la propuesta oficial, diseñada —dijo— para resguardar a las pequeñas y medianas empresas y no castigar el empleo formal.

Desempleo al alza y ofensiva parlamentaria

El fracaso de la ronda salarial coincidió con la publicación de las últimas cifras de ocupación. “Acabamos de conocer las nuevas cifras de desempleo, que no son nada alentadoras. La tasa de desempleo se sitúa en 8,9% y la tasa de desempleo femenina en 10%”, subrayó el ministro. El dato refuerza la posición del Ejecutivo de evitar un ajuste que, a su juicio, podría frenar la contratación.

El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, adelantó que la organización llevará su planteamiento al Parlamento para “hacerles entender (a los congresistas) que hoy día las cosas son más caras”. Chile ostenta uno de los salarios mínimos más altos de América Latina —solo por detrás de Uruguay— gracias a las alzas sostenidas desde 2022 durante la administración de Gabriel Boric, aunque la cifra aún se mantiene lejos de los promedios de la OCDE.