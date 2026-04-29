Trump aplaude la salida de Emiratos de la OPEP y la vincula con un posible alivio en los precios del crudo

(EFE) – El presidente Donald Trump calificó este miércoles de “estupendo” el abandono de la OPEP por parte de Emiratos Árabes Unidos y lo vinculó con una posible contención del costo de los hidrocarburos.

“Creo que, en última instancia, es algo bueno para lograr que baje el precio de la gasolina, que baje el precio del petróleo, que baje todo”, declaró en el Despacho Oval, al tiempo que reconoció que su Gobierno “está teniendo algunos problemas en la OPEP” sin dar más precisiones.

El factor Ormuz

Emiratos justificó su portazo, vigente desde el 1 de mayo, por “los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica”.

La crisis se origina en la guerra contra Irán y el consiguiente bloqueo del estrecho de Ormuz —ruta que canalizaba el 20 % del tráfico mundial de crudo—, lo que en marzo recortó el bombeo de la OPEP en casi 8 millones de barriles diarios, una caída del 27,5 % respecto de febrero que castiga sobre todo a Irak y a los países del golfo Pérsico.