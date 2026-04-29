Trump recibe a los astronautas de Artemis II y celebra el regreso a la órbita lunar con un nuevo récord de distancia

(EFE) – El presidente Donald Trump recibió este miércoles en el Despacho Oval a los cuatro tripulantes de Artemis II y atribuyó el logro a la elección de la NASA.
“Se necesita gente como esta para hacer grande a nuestro país”, afirmó, y añadió dirigiéndose a Jared Isaacman: “NASA, hiciste una gran elección”.
De la broma presidencial al horizonte de 2028
Trump ironizó con la idea de sumarse a un vuelo tripulado: “Yo no habría tenido ningún problema para conseguirlo; físicamente estoy muy bien.
Bueno, tal vez un pequeño problema. ¿Se le permite a un presidente viajar en una de estas misiones?”.
La misión Artemis II, que culminó el 10 de abril, llevó a Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y al canadiense Jeremy Hansen a la órbita lunar.
La tripulación fijó una nueva marca de lejanía: 406.771 kilómetros de la Tierra, distancia que supera el registro de Apolo 13 en 1970. El programa Artemis se propone alunizar dos veces en 2028 mientras la agencia espacial avanza en los planes para construir una base en la Luna.
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