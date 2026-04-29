Reserva Federal de Estados Unidos mantiene tasas de interés entre 3,5% y 3,75% en la última reunión de Powell como presidente

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) decidió este miércoles mantener las tasas de interés sin cambios por tercera reunión consecutiva en un rango de 3,5% y 3,75%.

La cita estuvo marcada por ser la última reunión de Jerome Powell como presidente de la FED, quien finalizará su mandato el próximo 15 de mayo. A pesar de esto, Powell seguirá siendo miembro de la junta de gobernadores de la entidad financiera hasta 2028.

“Las perspectivas económicas siguen siendo muy inciertas, y el conflicto en Medio Oriente ha añadido a esa incertidumbre. En el corto plazo, los precios más altos de la energía impulsarán la inflación general. Más allá de eso, el alcance y la duración de los posibles efectos sobre la economía siguen sin estar claros, al igual que el curso futuro del conflicto en sí mismo”, señaló Powell.

“Continuaremos monitoreando los riesgos en ambos lados de nuestro mandato dual. Estamos bien posicionados para determinar el alcance y el momento de ajustes adicionales a nuestra tasa de política monetaria basándonos en los datos entrantes, las perspectivas en evolución y el balance de riesgos. La política monetaria no sigue un curso preestablecido, y tomaremos nuestras decisiones reunión por reunión”, explicó.

En esa línea, destacó la solidez de la economía estadounidense: “La economía de Estados Unidos simplemente ha atravesado shock tras shock. Los consumidores siguen gastando, y eso es lo que los bancos dirán, las compañías de tarjetas de crédito dirán, y lo que muestran los datos de ventas minoristas más recientes”.

“La gente sigue gastando. El crecimiento es realmente sólido en toda la economía. Parte de eso es que el gasto del consumidor se mantiene bastante bien, y parte es simplemente la demanda aparentemente insaciable de centros de datos en todo Estados Unidos”, cerró.

Se espera que Kevin Warsh, candidato de Donald Trump para suceder a Powell, tome el cargo máximo de la FED y busque aplicar recortes en las tasas de interés. Sin embargo, con el conflicto en Medio Oriente, se ve difícil que se reduzcan las tasas en el corto plazo.