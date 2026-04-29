“Se mejora el sistema”: Gobierno descarta recorte de beneficios sociales y acusa intento de “meter miedo a la ciudadanía”

Este miércoles, la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, aseguró que los beneficios sociales no serán afectados, en respuesta a las críticas por una eventual reducción presupuestaria en el Ministerio de Desarrollo Social tras revelarse un oficio que propone el ajuste de diversos programas estatales.

Durante una actividad en la Región del Maule, la secretaria de Estado abordó las dudas sobre el recorte estimado en más de 32 mil millones de pesos y apuntó a que parte de la controversia se basa en información errónea.

“Voy a ser muy clara. Lamentablemente, aquí hay personas que han estado intentando meterle miedo a la ciudadanía con cosas de información que no corresponde”, afirmó.

En esa línea, la vocera reforzó el mensaje del Ejecutivo, subrayando que las ayudas sociales se mantendrán.

“El mensaje del Presidente Kast ha sido claro, no se van a cortar beneficios sociales”, sostuvo, agregando que la medida responde a un intento por mejorar la gestión del Estado.

“Lo que buscamos es hacer el Estado más eficiente y que los programas funcionen como corresponden”, sostuvo.

Sedini insistió en que el foco del gobierno está en optimizar el funcionamiento de los programas, sin afectar a los beneficiarios.

“El beneficio social no se toca, se mejora el sistema”, enfatizó, junto con recalcar que el objetivo es que los recursos lleguen de forma efectiva a las personas.