Multimillonario se ofrece para salvar a 80 de los “hipopótamos de la cocaína” de Pablo Escobar en Colombia

(CNN)- El magnate indio Anant Ambani, hijo del multimillonario Mukesh Ambani, se ha ofrecido a acoger en su reserva natural de la India a 80 “hipopótamos de la cocaína” que actualmente viven en Colombia, donde el Gobierno tiene previsto sacrificarlos.

Los hipopótamos descienden de animales introducidos en el país en la década de 1980 por Pablo Escobar, uno de los principales narcotraficantes de Colombia, quien pretendía tener uno de los zoológicos privados más grandes de América Latina con una amplia variedad de animales.

Desde entonces, su población se ha disparado hasta alcanzar unos 160 ejemplares y su presencia está poniendo en peligro a las especies autóctonas. Hace unas semanas, Colombia anunció que tenía previsto sacrificar a 80 de estos animales, lo que desató un debate.

Ambani pidió al Gobierno colombiano que reconsiderara la decisión, proponiéndose acogerlos en su centro de rescate.

“Estos 80 hipopótamos no eligieron dónde nacer, ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan”, afirmó en una publicación en las redes sociales. Estos animales “son seres vivos y sensibles, y si tenemos la capacidad de salvarlos mediante una solución segura y humanitaria, tenemos la responsabilidad de intentarlo”.

La propuesta

En la ciudad de Jamnagar, en el estado de Gujarat, Ambani fundó el centro de conservación Vantara, que alberga a más de 150.000 animales de más de 2.000 especies silvestres, según su página web oficial.

Es aquí donde propone reubicar a 80 de los hipopótamos colombianos, que actualmente viven en los alrededores de la Hacienda Nápoles, una finca situada en Puerto Triunfo, departamento de Antioquia, que en su día perteneció a Escobar y que ahora se utiliza para actividades turísticas.

“Estamos dispuestos a acoger y cuidar a estos hipopótamos en un entorno especialmente diseñado y enriquecido, concebido para garantizar su bienestar y, al mismo tiempo, reflejar las características clave de su hábitat actual”, reza un comunicado publicado el lunes y firmado por el director ejecutivo de Vantara, Vivaan Karani, en nombre de Ambani.

En la carta, dirigida a la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Irene Vélez Torres, los ejecutivos de Vantara hacen un llamamiento para “apelar respetuosamente” la decisión del Gobierno colombiano.

CNN se puso en contacto con las autoridades de Vantara para obtener más detalles sobre la propuesta.

Si el Gobierno colombiano aprueba la solicitud, esta se llevaría a cabo “en estricta conformidad con las autorizaciones, los permisos, los procesos de diligencia debida, los requisitos de bioseguridad y la planificación logística necesarios”, explicó Karani en el comunicado, en el que se ofrece atención “de por vida” a los animales bajo el principio de “no causar daño a ningún ser vivo”.

CNN se puso en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y con el ministro Vélez para conocer su opinión sobre la propuesta y su viabilidad, y está a la espera de una respuesta.

Las autoridades de Vantara afirmaron que están “totalmente disponibles” para entablar un diálogo con el Gobierno colombiano con el fin de analizar la iniciativa y expresaron su intención de reunirse con funcionarios de la administración del presidente Gustavo Petro, a quienes invitaron a visitar las instalaciones del centro de rescate.

Ambani, fundador de Vantara e hijo del presidente y director ejecutivo de Reliance Industries Limited (RIL), considerada la mayor empresa privada de la India, se define como un amante de los animales. “En los animales veo a Dios, y Vantara es un templo”, afirma. Saltó a la fama internacional en 2024 al casarse con Radhika Merchant, en una boda precedida de fastuosas celebraciones que duraron meses.

Especies invasoras

La medida para autorizar el sacrificio de 80 de estos ejemplares se debe al crecimiento descontrolado de la especie invasora en la cuenca del río Magdalena, afirmó el ministro Vélez al anunciar la decisión.

“Sin esta medida, es imposible controlar la población y, como ya hemos visto, las estimaciones indican que para 2030 tendríamos al menos 500 hipopótamos afectando a nuestros ecosistemas y a especies autóctonas, como el manatí y la tortuga de río. Es por responsabilidad hacia nuestro ecosistema por lo que debemos tomar estas medidas”, declaró el funcionario en una rueda de prensa celebrada el 13 de abril.

Semanas antes, el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia había indicado que estaba explorando alternativas como el traslado de algunos de los animales a países como Ecuador, Perú, Filipinas, India, México, República Dominicana, Sudáfrica y Chile; pero estas opciones no habían avanzado “debido a restricciones internacionales y limitaciones operativas”.

El hipopótamo fue incluido en la lista de especies exóticas invasoras de Colombia en marzo de 2022, lo que posteriormente permitió al Gobierno diseñar medidas para controlar la especie, cuya esperanza de vida ronda los 40 a 50 años.