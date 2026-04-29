Operación Renta 2026: Tesorería devuelve más de $230 millones en excedentes a cerca de 854 mil contribuyentes

La Tesorería General de la República (TGR) llevó a cabo la devolución de excedentes a 854.038 contribuyentes que hicieron su declaración de impuestos entre el 1 y el 8 de abril, en el marco de la primera fase de la Operación Renta 2026. En total, se devolvieron $230.612 millones.

El tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, comentó que “el 99,9% de estas devoluciones se realizó en el plazo estipulado, mediante transferencia electrónica, lo que confirma la consolidación de nuestros canales digitales como el principal medio de pago, con altos estándares de seguridad, rapidez y eficiencia”.

En cuanto a retenciones, en la primera etapa de la Operación Renta la Tesorería aplicó retenciones y compensaciones a 170.679 contribuyentes por un total de $19.426 millones por distintas obligaciones pendientes con el Estado, como créditos universitarios, multas, obligaciones con instituciones públicas, subsidios, pensiones alimenticias, entre otras.

En concreto, la TGR realizó compensaciones del Crédito con Aval del Estado (CAE) a 43.721 contribuyentes, por $5.712 millones.

Por otro lado, se hicieron retenciones por deudas de pensiones de alimentos a 10.538 contribuyentes -para 12.088 beneficiarios- por $1.451 millones.

Se ha evidenciado un crecimiento significativo desde el inicio de esta política en 2023 , cuando se retuvieron $421 millones a 2.517 personas.

La ministra de la Mujer, Judith Marín, comentó: “Estos recursos están destinados a cubrir las necesidades de más de 12 mil menores. Como Ministerio de la Mujer nuestro mensaje es claro: las obligaciones se cumplen, por tanto, el Estado hoy cuenta con mecanismos efectivos para asegurar el pago de la pensión de alimentos, ya que hoy miles de mujeres se están haciendo cargo solas, cuando es una responsabilidad que debe ser compartida”.

En cuanto a las próximas fechas del calendario de la Operación Renta, los contribuyentes que hicieron su declaración entre el 9 y el 23 de abril recibirán la devolución el 15 de mayo, mientras que quienes declaren entre el 24 de abril y el 8 de mayo, la recibirán el 27 de mayo.