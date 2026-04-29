Contraloría presiona a Sedini: Instruye a Segegob iniciar proceso disciplinario y adoptar medidas para evitar publicaciones “imprecisas”

A través de un comunicado, Contraloría abordó su pronunciamiento respecto a publicaciones realizadas a través de redes sociales por la Secretaría General de Gobierno (Segegob), la que es liderada por la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini.

Esto, luego que parlamentarios de oposición recurrieran ante el organismo fiscalizador por infografías oficiales del Gobierno que hablaban de un “Estado en quiebra“.

Al respecto, Contraloría determinó que “si bien el Ministerio Secretaría General de Gobierno puede informar a través de redes sociales y, en tales comunicaciones, puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión, ello debe ceñirse a una serie de principios“.

Del mismo modo, señalaron, respecto al lenguaje utilizado en las publicaciones, que Segegob no pudo “sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata”.

Además, apuntaron que “el ministerio reconoció que las expresiones empleadas no cumplieron con los estándares de moderación exigidos, lo que pudo generar confusión en la ciudadanía, motivo por el cual el contenido fue retirado“.

Por todo lo anterior, el organismo instruyó el inicio de un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, el que deberá ser informado a la Contraloría dentro de cinco días hábiles.

Finalmente, ordenó al ministerio liderado por la ministra Sedini a “adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas”.