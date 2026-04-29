Exdirector del FBI se entrega sin condiciones de libertad y su defensa acusa al DOJ de un proceso “selectivo y vengativo”

(CNN) – James Comey se entregó este miércoles a las autoridades y compareció ante el tribunal federal del Distrito Este de Virginia por la segunda acusación penal que enfrenta bajo el actual Departamento de Justicia. La audiencia duró menos de diez minutos y el juez William Fitzpatrick le permitió salir sin condiciones de libertad.

“No veo por qué serían necesarias esta vez”, declaró el magistrado, en referencia al intento previo que ya fue desestimado. Comey vistió un traje oscuro, no habló durante la sesión y entró por una puerta lateral.

La nueva acusación, presentada el martes en el Distrito Este de Carolina del Norte, le imputa hacer una amenaza contra el presidente Donald Trump y transmitir una amenaza en el comercio interestatal.

El fiscal general en funciones Todd Blanche acelera así los casos que el presidente exige contra sus adversarios. Comey, a quien Trump señala como pieza clave del supuesto uso político de la justicia en su contra, ya había pronosticado que el mandatario volvería a por él.

La génesis del caso: una imagen en Instagram

El proceso gira en torno a una fotografía que Comey publicó en mayo de 2025 donde unas conchas forman la cifra “86 47” con el mensaje: “Formación genial de conchas en mi paseo por la playa”. Los aliados de Trump interpretaron un código: “86” significa “eliminar” en jerga estadounidense y “47” identifica al presidente. Sin embargo, Eugene Volokh, experto en Primera Enmienda de la Universidad de Stanford, declaró a CNN que “esto no va a ninguna parte. Claramente no es una amenaza punible”.

Los abogados del exdirector del FBI comunicaron al juez que planean presentar mociones por procesamiento selectivo y vengativo. No se fijó aún fecha para la lectura de cargos en Carolina del Norte, donde el fiscal Ellis Boyle supervisará la causa. La primera imputación contra Comey, por mentir al Congreso sobre filtraciones, fue desestimada en 2025 porque el fiscal interino había eludido la confirmación del Senado.