El diputado y jefe de la bancada de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, condenó que el Gobierno decida no querellarse por Ley de Seguridad del Estado contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

Llaitul afirmó esta semana que la prioridad de la CAM es “canalizar la violencia hacia el sabotaje”. Sin embargo, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, descartó en entrevista con Hoy Es Noticia de CNN Chile que el Ejecutivo vaya a presentar acciones legales en su contra.

En tanto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, indicó en conversación con CNN Prime de CNN Chile que “no es sano que sean los gobiernos los que tengan que perseguir penalmente a las personas” y reiteró que “este no es un Gobierno que vaya a perseguir las ideas”.

¿Qué dijo Aedo?

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario democratacristiano expresó que la decisión del Ejecutivo es “una clara mala señal para los habitantes de Arauco, de la Región del Biobío, y también de La Araucanía, porque al mismo tiempo que la ministra (Vallejo) hace esas declaraciones, el Gobierno declara frente a los hechos que sucedieron en el Barrio Lastarria, en Santiago, una acción especial; frente a los portonazos de Santiago, una acción especial, más carabineros, helicópteros, drones, etcétera; pero cuando alguien dice abiertamente que va a ejercer actos de sabotaje, de terrorismo, que hace pocas semanas reivindicó acciones terroristas, entonces el Gobierno lo que decide es mirar para el techo y definir de esa manera que en Chile, lamentablemente, hay ciudadanos de primera y segunda clase”.

De este modo, aseguró, “quienes habitan el Barrio Lastarria o quienes sufren portonazos en Santiago son de primera clase, pero quienes viven en La Araucanía, en Arauco y en la Región del Biobío, para el Gobierno son ciudadanos de segunda clase, porque tienen que enfrentar a solas el terrorismo”.

“Le está diciendo a Llaitul es ancha es Castilla”

En ese sentido, Aedo manifestó que con dicha decisión “lo que el Gobierno le está diciendo a Llaitul es ‘ancha es Castilla’: ‘vaya, haga los atentados, total, nosotros no vamos a actuar’. Eso es lo que le está diciendo”.

Ante los dichos de Jackson sobre no “perseguir ideas”, el diputado dijo que “lo que plantea el Gobierno es una mirada que está bien fuera de la realidad. Yo no sé qué realidad habita el Gobierno del ministro Jackson. Llaitul lo que ha dicho claramente a través de los medios de prensa es que reivindica no solamente atentados terroristas que ellos cometieron, está avisando que va a hacer actos de sabotaje”.

“Es más, dice algo que es inmensamente grave: dice que en esos actos de sabotaje puede haber daños colaterales que pueden afectar a trabajadores forestales, que no son el centro de su ataque, sino que son las empresas forestales”, agregó.

Finalmente, el diputado dijo que, a su juicio, “a veces en La Moneda creen que estamos frente a un videojuego y toman decisiones como que fuese un videojuego, que siempre puede volver a comenzar. Yo de verdad lamento lo que está haciendo el Gobierno”.