El diputado de Evópoli y ex intendente de La Araucanía, Andrés Molina, aseguró que desde hace años que existe en La Araucanía una “red de coimas” y que a diferencia de Bruno Fulgeri, el contratista que denunció al ex parlamentario UDI Gustavo Hasbún, muchos no se atreven a hablar.

En entrevista con Hoy Es Noticia de CNN Chile, Molina dijo que “más allá de las querellas, lo que es importante y que venimos escuchando desde hace tiempo en la Región de La Araucanía, es una situación que viene de hace años y que de una u otra manera ha afectado a muchos pequeños emprendedores y que han entrado muchos de ellos en esta red de pago, de coimas, y muchos nunca se atrevieron a hablar, y en esto es muy importante reconocer a este empresario que se ha atrevido”.

El diputado conoció a Fulgeri tras abrir una oficina anti corrupción en la zona a la que representa: “Él se acercó como otros a entregar antecedentes, donde hace prácticamente un año que él estaba ejecutando una obra que no se le había cancelado, que había tenido problemas técnicos”.

Sobre la respuesta entregada por Hasbún, quien sostuvo que lo denunciado por el empresario en realidad se trataba de una asesoría, Molina dijo no creerle: “Yo no creo que sea una asesoría, no conozco que él tenga una consultora”.

Lee también: Gustavo Hasbún se querella por injurias graves con publicidad contra empresario que lo denunció

El diputado también se refirió al rol del ministro de Economía, Lucas Palacios, quien es mencionado en el audio filtrado de Hasbún. Según Molina, él entregó desde el primer día los antecedentes de irregularidades en el MOP al Gobierno. “Esto fue durante todo el período que era subsecretario y él me aseguró que entregó muchos de estos antecedentes a la Fiscalía“, indicó.

Ante la pregunta sobre cómo debería intervenir el Gobierno al MOP en La Araucanía, el diputado señaló que “yo creo que el gobierno debe abrir la puerta, debe ventilar esto y hacer todas las acciones necesarias para que haya confianza en que puedan declarar muchas personas que hoy día están dispuestas”.

Además, enfatizó en que “necesitamos tener cárcel para aquellos que hacen este tipo de cohecho”.