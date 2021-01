Finalmente Beatriz Sánchez descartó una futura candidatura a la presidencia y anunció que competirá por un escaño de la Convención Constitucional por el distrito 12.

En conversación con CNN Chile, la periodista y ex candidata presidencial por el Frente Amplio explicó que esta fue una decisión que fue sopesando de a poco, pero que de todas formas para ella el proceso iniciado en 2017 terminó ese mismo año.

“No me interesa el poder por el poder, no creo que hay un status de candidatura presidencial. Me interesa el poder para hacer cambios reales, concretos. Y creo que el camino para hacer cambios concretos está en la Convención Constitucional“, afirmó Sánchez.

Por otro lado, se refirió al anuncio hecho por el presidente de Comunes, Jorge Ramírez, quien fue el primero en hacer público que ella no sería la candidata a la presidencia, algo por lo cual Ramírez pidió disculpas públicas.

“(Me pareció) Pésimo. Pésimo por varias cosas. Estamos viviendo un momento en que son cosas del pasado que un dirigente hombre hable por una dirigenta mujer. Pero también porque en decisiones que son tan vitales nadie puede hablar por mí. Eso era algo que me correspondía hablar a mí, sobre todo si es que me habían preguntado tantas veces y había puesto ciertos límites”, aseguró la candidata a la convención.

Sobre el estado actual del Frente Amplio, conglomerado que tiene menos partidos adscritos que en 2017, Sánchez descartó que se encontraran en una crisis. “Las coaliciones van mutando y quizás no es el momento de mayor vigor, quizás fue justo después de 2017, cuando estábamos debutando. Pero desde ese momento en adelante supe que esto iba a evolucionar, y así ha pasado“, dijo Sánchez.

Finalmente, al ser consultada sobre la candidata a la convención Adriana Barrientos, Beatriz señaló que -a la luz de diversos tuits de la modelo difundidos en redes sociales- estaría “totalmente lejos que lo que yo pienso” y que será el Federación Regionalista Verde Social, partido por el que se inscribió, el partido que debe aclarar su postura.