Para este lunes está programada la primera reunión de negociación por el sueldo mínimo entre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el el Ministerio de Hacienda. La organización gremial propone que el salario llegue en mayo a $500 mil, que se establezca una renta básica de emergencia de $500 mil y que se congelen los precios de bienes esenciales, especialmente de los alimentos.

En entrevista con CNN Chile, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, dijo que con estas demandas, la multigremial pretende satisfacer el que ha sido su objetivo hace casi una década: la superación de la línea de la pobreza.

“Hoy día, en el marco de esta crisis sanitaria, sigue siendo muy relevante poner sobre la mesa este debate con toda la envergadura que requiere”, manifestó.

En 2020, el sueldo mínimo se reajustó en apenas $6 mil ante el argumento del Ejecutivo de “evitar traspasarle el costo a las pymes”.

Figueroa acusó que desde hace tiempo vienen pidiéndole al Gobierno que lleve a cabo un cruce de datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) respecto a niveles de rentabilidad de las empresas, con el factor de contratación. “Si uno cruza esos dos factores, podríamos identificar de manera muy nítida y clara si el salario mínimo se está pagado en grandes, pequeñas o medianas empresas, y qué pymes realmente van a requerir un apoyo para avanzar en una política como esta”, explicó.

Sin embargo, aseguró que el anterior ministro de Hacienda, Ignacio Briones, les dijo que este cruce de datos no era posible por parte del Estado.

“Tenemos la impresión más bien de que aquí se vive de mitos y no se quiere objetivar la información, precisamente para no poder demostrar lo que en su minuto sí se demostró por el entonces ministro Larraín en el gobierno Piñera 1, que era que quienes pagaban el salario mínimo no eran las pymes, sino que eran principalmente grandes empresas a través de las empresas externas, de las tercerizadas, que figuran como pymes, pero que al ser parte de la carga logística o la cadena de valor, realmente sí tenían mejores recursos y no estaban manteniendo esos salarios dignos”, detalló la timonel de la CUT.