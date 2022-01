El diputado electo y ex intendente de la región de La Araucanía, Andrés Jouannet, afirmó que los hechos de violencia en la macrozona sur del país alcanzaron un “nivel de sicariato”.

Luego de los homicidios César Millahual y Joel Ovalle, donde este última fue perseguido y asesinado por desconocidos, Jouannet dijo en entrevista con Noticias Express de CNN Chile que “esto tenemos que pararlo ya”.

La futura autoridad manifestó esperar que “el próximo gobierno tome esto en serio, porque este es un tema de importancia nacional, porque aquí estamos llegando a una situación donde ya efectivamente ni siquiera se discute si hay o no hay Estado de derecho. No hay Estado de derecho”.

Lee también: El emplazamiento del general Cuellar a responsables de muertes en La Araucanía: “¿Por qué no se enfrentan con nosotros?”

“A nosotros nos sindicaban siempre que no había Estado de derecho. En el periodo nuestro, excúseme, no murió nadie. Había problemas, pero no al nivel que tenemos hoy día”, agregó.

“Lo que tenemos hoy día es que el Gobierno nunca se hizo cargo. Este gobierno pasó, lo hizo muy mal y hoy día lo que tenemos son víctimas”, continuó.

Finalmente, Jouannet reiteró que “lo que ha ocurrido es gravísimo, estamos a nivel de sicariato”, y agregó que “a una persona que la siguen”, quiere decir que “durante algún tiempo tienen que haberla investigado para llegar a lograr matarla como lo hicieron”.

“Eso es lo que me preocupa y, fundamentalmente, que la inteligencia no solo no está funcionando, sino que además la inteligencia además hoy día está siendo absolutamente vulnerada”, concluyó.