Comenzaron las audiencias en el Tribunal Constitucional (TC) sobre el requerimiento presentado por el Frente Amplio (FA) contra la Ley de Migraciones. El Gobierno insiste en que este recurso afectará los controles fronterizos y la creación de visas consulares.

En entrevista con CNN Chile, el jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), Álvaro Bellolio, explicó que uno de los puntos que causaron la fricción con el conglomerado está relacionado con la libertad de movimiento: “lo que plantea el PC y el FA es que cualquier extranjero que quiera venir a Chile, el Estado no puede limitar su movilidad, por lo tanto, deberíamos tener fronteras abiertas”.

De acuerdo a Bellolio, con esta disposición “no se podría establecer visas, como la visa consular que se estableció en su minuto para Haití, para Venezuela, o la visa que hoy en día tenemos por ejemplo con China o con India. Ellos tienen una lógica maximalista de la libre movilidad. En los tratados internacionales y en el derecho internacional, lo que se establece es que un extranjero puede efectivamente salir del país del cual es nacional y una vez que él entra a otro país, se puede mover libremente, pero en ningún lado está esta lógica que un extranjero puede entrar a cualquier país sin restricciones”.

Para el jefe del DEM, en este punto lo que está en discusión es el rol del Estado: “¿tiene el Estado el rol de poder definir quién entra y quién sale en sus fronteras? Si tenemos un millón de personas una vez que termine la pandemia, ¿debemos dejar que todos ellos entren libremente?”.

El Frente Amplio ha criticado la idea de que el Estado pueda exigir una visa bajo el argumento de “interés nacional”, acusando que ello puede conllevar arbitrariedad por parte de las autoridades. Según Bellolio, en cambio, “el FA y el PC confunden arbitrariedad con discrecionalidad. El establecer una visa es facultad de cada gobierno, pero uno no puede hacer lo que uno quiera. No es que el Ministerio del Interior o el Gobierno llegue y ponga leyes y no tenga controles asociados. Hay un control de la Contraloría, hay controles administrativos, hay controles judiciales”.

En esa línea, acusó que “el mismo Frente Amplio fue al TC a tratar de evitar poner una visa de turismo a los ciudadanos haitianos. Ellos estaban muy contentos, muy orgullosos que cientos de miles de ciudadanos haitianos llegaran a Chile sin cédula de identidad y quedaran botados en la calle vendiendo obleas bañadas en chocolate en las esquinas”.

“Lo que ellos están tratando de hacer con estas condiciones es volver a lo que buscaron y no tuvo apoyo en la Cámara de Diputados, que es el turismo laboral”, añadió.

Finalmente, planteó que le parece que “hay una discusión muy válida” en torno a uno de los puntos del FA relacionado con políticas públicas, que tiene que ver sobre la constitucionalidad del acceso a los derechos para los migrantes: “ellos plantean que no haya restricciones, es decir, que desde el día 1 un extranjero tenga su visado específico y pueda pedir un subsidio de vivienda, un Bono COVID, y eso efectivamente es una discusión de política pública que creo que es bien relevante”.