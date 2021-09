Diversas autoridades de Gobierno dejaron entrever un posible fin del Estado de Excepción Constitucional, cuya vigencia rige desde el 18 de marzo de 2020 para poder enfrentar la pandemia de COVID-19.

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jorge Alessandri manifestó en Noticias Express de CNN Chile su conformidad con la eventual decisión, pero llamó al Ejecutivo a “tener ojo” con los beneficios sujetos a la medida.

“(…) Que no te puedan cortar el agua, la luz, el gas, el tema de los juicios de arrendamiento, beneficios sociales, el postnatal de emergencia. Algunos de esa larga lista de excepciones van atados al Estado de Excepción“, advirtió.

El parlamentario señaló que, en caso de ser necesario y si la decisión gubernamental no se renueva el próximo 30 de septiembre, el Gobierno puede reponer la regla ante posibles rebrotes “sin aprobación del Congreso, porque parte de cero de nuevo“.

IFE y cuarto retiro de fondos previsionales

Junto con indicar que el cuarto retiro “va tomando fuerza en la Cámara, pero la va perdiendo en el Senado”, Alessandri aseguró que “siempre, cualquier comparación que hagamos respecto al cuarto retiro o el IFE Universal, siempre es más conveniente el IFE Universal porque no se endeudan las personas, se endeuda el Estado y llega a más personas“.

Desde la oposición ha surgido la idea de presentar indicaciones al proyecto en la línea de la tributación de un sector de los beneficiarios. En esa línea, Alessandri catalogó como un “triunfo ideológico” la propuesta, pues aludió a que corresponde a una iniciativa que ellos ya habían sugerido cuando se discutió el primer retiro, no obstante, hizo hincapié en que desde la propia oposición se resistieron a la idea en ese momento.

El parlamentario espetó que “eran justo las cosas que nosotros proponíamos” y criticó que “el Frente Amplio está reconociendo que es una política pública dañina, que trae inflación, y por eso intenta meterle indicaciones. Es contradictorio”.

Ley corta para inscribir candidaturas

A propósito de la fallida inscripción de candidatos al Parlamento -que afectó con mayor fuerza a Apruebo Dignidad y el Frente Social Cristiano-, un grupo de diputados propone crear una ley corta para destrabar lo que consideran un error de plataforma del Servel.

En ese sentido, el militante de la UDI sostuvo que “si hay un candidato que no se pudo inscribir porque se cayó el sistema o porque la página web se equivocó en los partidos que no tienen presencia nacional, evidentemente hay que subsanarlo, pero si el partido es el que no presentó un certificado de cuarto medio, o una declaración de patrimonio, de intereses, siento que esa persona tiene que quedar fuera“.