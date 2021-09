Los convencionales Daniel Bravo (Pueblo Constituyente), Constanza Hube (Vamos por Chile) e Isabel Godoy (pueblo colla) sostuvieron que hay sectores que quieren deslegitimar a la Convención Constitucional, aunque expresaron sus diferencias al respecto.

Tras ser consultados en Aquí Se Debate: Convención de CNN Chile sobre si creen que hay sectores a los que les interesa perjudicar a la Convención, Bravo respondió que “sí”.

“Es el sector que perdió en el plebiscito de octubre de 2020, el del Rechazo. Es evidente que los hashtags que se generan, los textos que se publican y se replican, que básicamente son idénticos, apuntan a deslegitimar continuamente a la Convención Constitucional y su trabajo, y propagan las fakes news que a veces salen desde los mismos convencionales de ciertos sectores”, afirmó.

Leer también: Por desórdenes públicos: Fiscalía pide formalización del constituyente Rojas Vade

Por su parte, Hube expresó que cree que “si hay un sector que está desprestigiando y quitándole legitimidad a la Convención, es precisamente el sector de izquierda, que no cree en los dos tercios, que no creen que somos un órgano que tiene límites, que tiene límites de fondo, que tiene límites procedimentales, que permanentemente buscan que nos declaremos como una suerte como de suprapoder constituyente autónomo, cuando eso no es así”.

#AquíSeDebateCNN | Constanza Hube, convencional de Vamos por Chile: "Si hay un sector que está desprestigiando y quitándole legitimidad a la Convención, precisamente es el sector de izquierda, que no creen en los 2/3"@tv_monica https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/9ThSS1DaC9 — CNN Chile (@CNNChile) September 14, 2021

Finalmente, Godoy manifestó que “nosotros, desde el día uno que partimos la Convención, partimos luchando contra la adversidad, contra tropiezos, contra gente que no quería que la Convención se instalara, o bien si se instalara, fuera con lo mínimo y que ojalá no pudiéramos trabajar y desprestigiáramos la Convención”.

“Los del Rechazo, el Gobierno principalmente. Primero, no teníamos computadores (…), no teníamos implementamos para trabajar, se decía que éramos flojos, nos mostrábamos en los jardines sentados y no decían que era nuestra hora de colación, sino que éramos como que estábamos ahí todo el día de paseo; y eso era intencionado para provocar el rechazo de la gente”, sentenció.