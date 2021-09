El estado de excepción constitucional que rige actualmente en el país está vigente desde el 18 de marzo de 2020, es decir, esta semana se cumplirán 18 meses con la medida, cuya aplicación responde a la llegada de la pandemia de COVID-19.

Pero conforme a las cifras a nivel nacional comienzan a decaer, tras el positivo avance en el proceso de vacunación, ha vuelto la discusión sobre si continuar o no con la norma que, entre otras medidas, permite decretar el toque de queda, cuarentenas y cierres de fronteras.

En concreto, su renovación se debe discutir durante este mes, puesto que la prórroga de 90 días establecida a fines de junio finaliza el próximo 30 de septiembre y, según palabras de propios personeros del Gobierno, es “probable” que la medida no se vuelva a estirar.

Así lo manifestó el ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, quien consultado en un punto de prensa aseguró que “todo parece indicar que no sería necesario” alargar el mandato, no obstante, dijo que están analizando “todas las posibilidades que tiene o no tiene contar con el estado de excepción”, pues a su juicio, “el toque de queda o la cuarentena no es la única externalidad asociada al estado de excepción“.

“Esa decisión se va a tomar los próximos días”, expuso Bellolio, advirtiendo que en caso de no ser renovado, no descartan volver a evaluarlo más adelante si aparece un rebrote que eleve nuevamente las cifras.

El ministro de Salud, Enrique Paris, por su parte, se alineó con la posición de Bellolio y sostuvo durante el último balance COVID-19 que “si las cifras muy adecuadas que mantenemos hasta el momento y se mantienen en el tiempo, lo más probable es que no se renueve el estado de excepción constitucional y que tampoco se mantenga el toque de queda“.

Al cierre, el secretario de Estado reiteró que se trata de “una medida estrictamente sanitaria” e hizo hincapié en que, dada la cantidad de contagios predominante, “no se mantenga ni el estado de excepción constitucional ni el toque de queda“.

Consultado sobre cómo enfrentarán la pandemia sin contar con la medida vigente, Paris proyecta actuar de acuerdo a las facultades que entrega la Alerta Sanitaria, cuyas atribuciones están descritas en el Código Sanitario.