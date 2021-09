El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió este lunes en el balance presencial de la cartera a la fiesta masiva realizada en el Parque Padre Hurtado el viernes pasado, que fue convocada por estudiantes de la Universidad Andrés Bello y donde habría participado una persona contagiada de COVID-19.

“Repudiamos absolutamente esa actitud, los organizadores de la fiesta, una vez que sean identificados, serán sometidos a un sumario sanitario y la Seremi de la Región Metropolitana ya ha recibido esa instrucción”, dijo.

“Ejemplos como estos van en sentido contrario de lo que queremos para estas Fiestas Patrias, propiciamos las fiestas familiares, fiestas pequeñas, fondas pequeñas, manteniendo los aforos, el uso de mascarilla, la ventilación y el distanciamiento físico”, añadió.

La autoridad sostuvo que “los participantes de estas fiestas clandestinas serán responsables de los efectos sobre la salud que puedan producir sobre sus familias, entre sus seres queridos, ya sean niños o adultos mayores, porque los van a contagiar si es que se han contagiado. Ese contagio, si afecta a personas que no están vacunadas, y sobre todo si aparece la variante delta, van a tener graves consecuencias sobre la salud de esas personas”.

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, agregó que se presentará una denuncia ante Fiscalía para determinar a los responsables y que “es importante que aquellos que participaron en este evento tomen conciencia del riesgo sanitario que implica que ellos puedan contagiar, podemos tener personas, gravemente hospitalizadas y también fallecidas”.

“Les pido a ellos que tengan los máximos cuidados en los próximos días porque pueden contagiar, les pido que no participen en eventos sociales en donde haya personas con quienes no han compartido en los últimos días, que se testeen”.Finalmente, añadió que “en relación al caso, todavía no se ha confirmado, la Seremi de Salud está en contacto con las personas de la universidad y eso no se ha confirmado hasta el momento pero se está haciendo la investigación epidemiológica”.