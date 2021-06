10 comunas de la Región Metropolitana saldrán de cuarentena el próximo jueves. El argumento de las autoridades para adoptar esta decisión es la fatiga pandémica, pese a que el Ministerio de Salud reconoció que las cifras de COVID-19 no son las óptimas.

Por lo mismo, el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, dijo haberse sorprendido con la noticia, aunque venía pidiéndolo desde hace tiempo por considerar que el plan Paso a Paso es “una estrategia fracasada“.

“Hace un par de informes epidemiológicos atrás, teníamos más de 600 casos, entonces, lo que hemos dicho siempre: no sabemos cuáles son las variables que se ocupan para sacar a una comuna de cuarentena y hacerla avanzar en el Paso a Paso. Ha sido siempre esto una caja negra”, comentó el jefe comunal.

De todas formas, Ríos tomó el anuncio como una buena noticia, sobre todo porque cree que “la cuarentena no ha sido eficiente durante todo este tiempo”. Lo Prado llevaba cerca de 100 días en cuarentena y los casos seguían aumentando.

“La cuarentena no existe, al menos en las comunas del poniente, no existe. Es como cualquier día normal, donde las calles se la toman, por ejemplo, el comercio ilegal y en general nuestros comerciantes no salen a trabajar y, por lo tanto, sufren los efectos de la pandemia de no tener ingresos”, argumentó.

A ello sumó la falta de fiscalizaciones: “la seremi no tiene finalmente recursos humanos para sacar adelante una fiscalización eficiente. ¿Hace cuántos meses que no vemos a los militares que están en las ferias libres o en las calles pidiendo estos permisos?“.

Al igual que lo han hecho otros alcaldes en otras ocasiones, Ríos afirmó que nunca ha tenido información sobre cómo se toman las decisiones del Paso a Paso, sin embargo, especuló que en esta ocasión su comuna puede haber sido elegida para avanzar debido a los altos índices de vacunación: 93% de la población objetivo ha sido inoculada y 73% ya ha recibido ambas dosis.