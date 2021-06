El ministro de Salud Enrique Paris, se refirió a la posibilidad de aplicar nuevas dosis de la vacuna contra el COVID-19 a la población.

En el balance de este lunes, Paris fue enfático en aclarar que el virus no se va a ir del país. “Hablar de normalizar, no es una palabra que quisiera ocupar, todo lo contrario. Todos los especialistas y expertos en Chile y a nivel mundial han repetido que vamos a seguir conviviendo con este virus porque se va a mantener una tasa de infectados más o menos estable, no en los niveles que se están viendo ahora, pero va a ser muy difícil llegar a un nivel de cero”.

“Lo más probable es que sigamos teniendo que vacunar año a año, por eso el Gobierno se ha preocupado de este tema y ya se están negociando vacunas para el próximo año, sea quien sea el (nuevo) Gobierno. No pensemos que vamos a eliminar el virus, eso no es así y no ha ocurrido en ninguna parte del mundo”, agregó la autoridad.

Lee también: Este domingo llegaron a Chile más de 200 mil dosis de vacunas AstraZeneca

Además, explicó que el coronavirus va a seguir circulando entre la ciudadanía, muy similar a lo que ocurre con la influenza, lo que motiva a la Subsecretaría de Salud a planificar una campaña de vacunación anual.

“Aunque tengamos vacunas y la posibilidad de cuidarnos, los virus buscan una forma de mantenerse vivos, porque son seres vivos y tienen su nicho en el ser humano, porque buscan mantener la continuidad de su especie y mutan, para defenderse de los anticuerpos y tratamientos, eso es lo que estamos viviendo en Europa”, detalló.

Lee también: Argentina detecta variante Delta del COVID-19 en pasajero proveniente de EE.UU.

Finalmente, Paris afirmó que podría haber una disminución importante de casos “cuando se vacune el 80% de la población susceptible que quiera vacunarse. A eso agregamos a niños y niñas entre 12 y 17 años. Pero creo que la población tiene que tener la conciencia clara de que no puede abandonar la mascarilla porque el virus va a seguir circulando”.