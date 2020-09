En conversación con Influyentes de CNN Chile, el director de Espacio Público, Eduardo Engel, analizó la importancia que tendrá para el país, una vez finalizado el COVID-19, avanzar en la construcción de nuevos consensos en torno al modelo de desarrollo y al rol del Estado.

Respecto a las próximas celebraciones de Fiestas Patrias, Engel fue enfático en señalar que durante estas celebraciones hay que cuidarse y no bajar la guardia. “La verdad es que mientras no haya vacuna, no va a haber normalidad”, sentenció, argumentando que el mensaje de “nueva normalidad” que dio el gobierno en abril fue equivocado.

Asimismo, comentó que las declaraciones sobre que el virus era de bajo riesgo, no eran ciertas. En ese aspecto, insiste que el COVID-19 “no está de vacaciones y no hay que perder conciencia de eso”.

Consultado por la relación entre La Moneda y Espacio Público, expresa que “nuestro rol no es estar en discusiones con el gobierno, sino que nos debemos a las buenas políticas públicas. Ahí está nuestra lealtad”.

El director de Espacio Público se refirió también al plebiscito del próximo 25 de octubre, indicando que es importante que el Servel tome todas las medidas para asegurar que el voto no involucre un posible contagio de COVID-19.

De acuerdo a sus declaraciones, llama a distribuir bien las mesas, establecer el aforo máximo en cada local de votación, entre otras medidas. Por eso, insta al Servel a enfocarse en el proceso constituyente de forma preventiva.

El doctor en Economía estableció que en este momento “tenemos una sociedad polarizada y una política que no representa bien, que no está haciendo la pega”. Por eso, asegura que “la nueva Constitución lleva a un proceso de diálogo, de escuchar a la gente y lo que quiere realmente”.

“La única forma de represtigiar la política es que en el proceso constituyente haya mucho independiente. Lo peor que podría pasar es que la gente diga ‘esto es lo mismo que el Congreso’. Se requieren partidos políticos con mucho más prestigio que los actuales”, argumentó, descartando una candidatura como constituyente.

“En el proceso post plebiscito van a emerger nuevos liderazgos y formas de ver el futuro de Chile. El reencuentro como país nos haría bien y eso se hace conociendo al otro”, cerró.